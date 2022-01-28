Mahkum dizisinin Fırat Bulut'u Onur Tuna koronavirüse yakalandı

Reyting rekortmeni Mahkum’daki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Onur Tuna, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hastaneye giderek test yaptırdı.

SON TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İsmail Hacıoğlu ile birlikte Mahkum'da başrol oynayan Onur Tuna'nın ilk test sonucu negatif çıkmıştı. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada “Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır” demişti.

Günlerdir testleri negatif çıkan oyuncunun son yapılan testi ise pozitif çıktı. Onur Tuna koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından duyurdu. Tuna paylaşımında "Yakında dönerim, herkese teşekkür ederim" notunu yazdı.





