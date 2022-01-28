MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahkum dizisinin Fırat Bulut'u Onur Tuna koronavirüse yakalandı

Mahkum dizisinin Fırat Bulut'u Onur Tuna koronavirüse yakalandı

28.01.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde Fırat Bulut karakterini canlandıran Onur Tuna koronavirüse yakalandı. Bir süre setlerden uzak kalacak olan Onur Tuna, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mahkum dizisinin Fırat Bulut'u Onur Tuna koronavirüse yakalandı

Reyting rekortmeni Mahkum’daki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Onur Tuna, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hastaneye giderek test yaptırdı.

Mahkum_7 (1)

SON TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İsmail Hacıoğlu ile birlikte Mahkum'da başrol oynayan Onur Tuna'nın ilk test sonucu negatif çıkmıştı. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada “Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır” demişti.

Mahkum_3 (2)

Günlerdir testleri negatif çıkan oyuncunun son yapılan testi ise pozitif çıktı. Onur Tuna koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından duyurdu. Tuna paylaşımında "Yakında dönerim, herkese teşekkür ederim" notunu yazdı.

ot1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
CNZ Burak son haliyle şaşırttı! İğne ipliğe döndü!CNZ Burak son haliyle şaşırttı! İğne ipliğe döndü!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Onur Tuna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Görevinden alındı

Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Görevinden alındı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Maaş tabloları ortaya çıktı

Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Maaş tabloları ortaya çıktı

27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.