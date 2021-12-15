Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayal Köseoğlu hangi dizilerde oynadı?

Fox Tv’de yayınlanmaya başlayan Mahkum dizisinde Sasha karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hayal Köseoğlu, oyunculuk performansıyla hayranlarından tam puan aldı. Henüz 6 yaşındayken setlere adım atan güzel oyuncu aynı zamanda Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.

Gerek başarılı oyunculuğu gerekse canlandırdığı karakterin tehlikeli güzelliğiyle izleyenleri hayran bırakan Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun kaç yaşında olduğu ve hangi dizilerde oynadığı da büyük merak konusu oldu...

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol almıştır. ‘Sesinde Aşk Var’, ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’, ‘Özgür Dünya’, ‘Beni Sevenler Listesi’ gibi başarılı filmlerde yer alan sanatçı ‘Bir Nefes Daha’ filmindeki performansıyla bu yıl 28.’si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Son olarak Köseoğlu, ‘Mahkum’ adlı dizide sevenleriyle buluştu.

HAYAL KÖSEOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

Bonkis / Özge / 2021

Mucize Doktor/ Açelya / 2019-2021

İstanbullu Gelin / Zeynep / 2017-2018

Ufak Tefek Cinayetler / Derya / 2017

Arkadaşlar İyidir / Merve / 2016

Muhteşem Yüzyıl / Nilüfer Hatun / 2011

Aşk-ı Memnu / Pelin / 2008-2010

Mahallenin Muhtarları / Zekiye / 1999

Ruhsar / 1998

HAYAL KÖSEOĞLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER