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Mahkum kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda cinayet suçundan hapis yatan bir mahkum, sabah saatlerinde ölü bulundu.

Mahkum kalp krizinden öldü

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda cinayet suçundan hapis yatan bir mahkum, sabah saatlerinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilen mahkuma otopsi yapılacak.
Edinilen bilgilere göre, 2010 yılında Şanlıurfa’da bir cinayet olayına karışarak tutuklanan ve Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda hapis yatan Aziz Kırkdağ (55), sabah saatlerinde cezaevinde ölü bulundu. Görevliler ve diğer mahkumlar tarafından fark edilen olay, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kırkdağ’ın öldüğü tespit edildi. Aziz Kırkdağ’ın kalp krizi sonucu öldüğü düşünülürken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahkum kalp krizinden öldü

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