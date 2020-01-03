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  4. Mahkum sevk edildiği hastaneden firar etti

Mahkum sevk edildiği hastaneden firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Beycuma beldesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda rahatsızlığı sebebi ile hastaneye sevk edilen mahkum 59 yaşındaki M.B.

Zonguldak’ın Beycuma beldesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda rahatsızlığı sebebi ile hastaneye sevk edilen mahkum 59 yaşındaki M.B. hastaneden kaçarak firar etti. Polis ve Jandarmanın teknik takip sonucu firari mahkum yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesindeki Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ek hizmet binasında meydana geldi. İddiaya göre, Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan mahkum M.B. rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği hastaneden kaçarak firar etti. Kısa sürede Jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü teknik takip sonucu firari mahkum M.B., yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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