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Mahkum taşıyan nakil aracı devrildi: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 08:44 | Son Güncelleme

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında cezaevi nakil aracının devrildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında cezaevi nakil aracının devrildi. Kazada, aracın içinde bulunan 5'i asker, 4'ü mahkum olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu üzerinde Çamlıbel mevkisi yakınlarında yaşandı. Tokat'tan Mardin'e mahkum taşıyan Murat Kaynar yönetimindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkarak devrildi.

Araç, yol kenarındaki tümseğe çarptıktan sonra peş peşe takla attı. Kazada araç içinde bulunan 5 asker ile 4 mahkum yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görnütüler
-Aracın görüntüsü
-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)

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