Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki bikinili poz verdi!

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla Instagram fenomenlerini aratmıyor. İddialı pozlarıyla göze çarpan Kumarki, bu defa tatilden bir karesini paylaştı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Duygu Kumarki tatilden keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bikinili poz veren Kumarki, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Kumarki'nin sosyal medyada 48 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

İşte pozlarından bazıları...





