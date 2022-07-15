Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

Son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Muhteşem fiziği ve duru güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, bikinili tatil pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA DAMGA VURDU

Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, son olarak bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

Duru güzelliği ve düzgün fiziğiyle herkesin beğenerek takip ettiği ünlü isimler arasında yer alan Köseoğlu, pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

MİNİ ŞORTLU POZUYLA NEFES KESTİ

Sık sık Instagram hesabından paylaşımda bulunan Hayal Köseoğlu, son olarak mini şortlu göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.

Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamıştır.

Kanal D'de yayınlanan Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, Show TV'de yayınlanan Arkadaşlar İyidir, Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin ve FOX'da yayınlanan Mucize Doktor dizilerinde rol almıştır.



