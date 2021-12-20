Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşırttı

Mucize Doktor'un ardından yine bir FOX dizisi olan Mahkum ile seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, estetiksiz haliyle şaşırttı.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Çocuk yaşta kameralarla tanışan yıldız, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde, Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı Pelin'e hayat verdi.

Ardından Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler ve İstanbullu Gelin'de rol alan oyuncu, Mucize Doktor dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla magazin gündemini meşgul eden Köseoğlu'nun estetiksiz hali, sevenlerini şaşırttı.



