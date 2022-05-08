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  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

08.05.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Bir Nefes Daha gibi projelerde yer alan Hayal Köseoğlu Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği 'Açelya' rolüyle oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Ünlü isim sütyensiz pozunu takipçileriyle paylaştı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

29 yaşındaki oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram'da 1 milyon takipçi kitlesine sahip. Son zamanlarda cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen isim, sütyensiz pozuyla adından yeniden söz ettirdi.

SÜTYENSİZ POZUNU PAYLAŞTI

Hayal Köseoğlu cesur pozuyla gündeme geldi.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Takipçileri o poza, "Taş mısın be", "Bu gerçek mi?" gibi yorumlar yaptı.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Cesur pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen Köseoğlu geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmıştı.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden alan Köseoğlu henüz 6 yaşındayken, Kanal D ekranlarında yayınlanan Ruhsar dizinde rol aldı.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Bu rol ile ilk oyunculuk deneyimini edindi.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Ünlü oyuncu şimdilerde Mahkum dizisinde Sasha rolüne hayat veriyor.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

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