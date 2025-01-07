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  4. Mahkum ve gardiyanın yakınlaştığı görüntüler tüm dünyada gündem yaratmıştı! Sonunda görüntüleri kabul etti... Cezası kesinleşti

Mahkum ve gardiyanın yakınlaştığı görüntüler tüm dünyada gündem yaratmıştı! Sonunda görüntüleri kabul etti... Cezası kesinleşti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.01.2025 09:33
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30 yaşındaki Linda De Sousa Abreu isimli bir kadın hapishane görevlisi olarak çalışıyordu. Gardiyanı tüm dünyada ünlü yapan ise bir mahkumla yakınlaştığı anlarda vücut kamerasıyla kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması oldu. Linda De Sousa Abreu ilk başta görüntüleri inkar etse de mahkeme görevi kötüye kullanma suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Mahkum ve gardiyanın yakınlaştığı görüntüler tüm dünyada gündem yaratmıştı! Sonunda görüntüleri kabul etti... Cezası kesinleşti

MYNET|DIŞ HABERLER Londra'nın Wandsworth bölgesinde yer alan bir hapishanede gardiyan olarak görev yapan 30 yaşındaki Linda De Sousa Abreu isimli bir kadın bir mahkumla yaşadığı cinsel birliktelik görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından sonra uygunsuz davranış nedeniyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Abreu, HMP Wandsworth'ta kaydedilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer alan kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Görüntülerdeki mahkumun ise hırsızlık suçundan hüküm giyen Linton Weirich olduğu tespit edildi.

KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

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Eski hapishane görevlisi, Madrid'e uçmak için Heathrow Havaalanı'na giderken tutuklandı. İlk ifadesinde Abreu, söz konusu yakınlaşma görüntülerinde zorlama altında hareket ettiğini iddia etti. Sonunda görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu açıklayan Abreu, görevi kötüye kullanma suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gardiyan Londra hapishane mahkum
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