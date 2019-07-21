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Mahkum yakınları af istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, basın açıklaması yapan 5 mahkum yakını, MHP'nin meclise 1 yıl önce sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesini istedi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, basın açıklaması yapan 5 mahkum yakını, MHP'nin meclise 1 yıl önce sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesini istedi.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen 5 mahkum yakını, MHP'nin yaklaşık 1 yıl önce TBMM Başkanlığı'na sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesi amacıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan mahkum yakınlarından Şeyda Nur Köle, şunları kaydetti:

"Yargı reformu paketinde yargılama, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konularda adil yargılanmadığını ve yüksek ceza aldığını düşünen mahkumlar gerekli ve zorunlu düzenlemenin yapılmasını beklemekteyiz. MHP'nin bir yıl önce dillendirdiği ve TBMM'ye sunduğu teklif kamuoyunda büyük beklenti oluşturmuştur. Kader mahkumlarıyla ilgili yargısal düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşmasını, başta MHP olmak üzere diğer partilerin de destek vereceklerini açıkladığı ceza indiriminin kanunlaşmasını istiyoruz."

Grup, açıklamanın ardından sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla eyleme katılmayan mahkum yakınlarına tepki gösterdi ardından dağıldı.

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