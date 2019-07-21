HABER

Mahkum yakınları af istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir araya gelen mahkum yakınları, adli suçlular için af istedi.

Mahkum yakınları af istedi

Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, bir araya gelen mahkum yakınları, adli suçlular için af istedi.
Mahkum yakınları, bugün İzmit Sabri Yalım Parkı'nda bir araya gelip, basın açıklaması gerçekleştirdi. Adli mahkum yakınları, 'af' yazılı pankart açarak, 'Eşimi istiyorum', 'Oğlumu istiyorum' yazılı dövizler taşıdı. Çevre illerden de katılımın olduğu basın açıklamasında, mahkum yakınları tek tek taleplerini paylaştı. Mahkum yakınları sık sık, "Mahkuma verilen sözler tutulsun" sloganı attı. Mahkum yakınları yaptıkları konuşmalarda, "Halka gerçek zarar veren teröristler, çocuk istismar edenler için değil, adli suçlular için af istiyoruz. Bize söz veren milletvekilleri sözlerini tutsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mahkum yakınları af istediMahkum yakınları af istediMahkum yakınları af istedi

PARTNERBöyle görünmek için bakın ne yapıyormuş!Böyle görünmek için bakın ne yapıyormuş!
Silivri'de botla denize açılan 4 kişiden biri boğulduSilivri'de botla denize açılan 4 kişiden biri boğuldu
Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldiSahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.