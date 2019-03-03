HABER

Mahkum yakınları seçim öncesi af istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

İZMİT'te bir araya gelen ​mahkum yakınları, 31 Mart seçimleri öncesinde af çıkarılmasını istedi.

Mahkum yakınları seçim öncesi af istedi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te bir araya gelen ​mahkum yakınları, 31 Mart seçimleri öncesinde af çıkarılmasını istedi. Basın açıklaması yapan mahkum yakınları sonrasında hep birlikte besteledikleri şarkıyı okudu.
İzmit Cumhuriyet Parkı'nda basın açıklaması yapan mahkum yakınları, 31 Mart seçimleri öncesinde af çıkarılmasını istedi. Ellerinde, 'Mahkumlara verilen sözler tutulsun' ve 'Oğlumu istiyorum' yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, 'af' yazan pankartın arkasında basın açıklaması yaptı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Deniz Aytan, "Biz duruşumuzdan vazgeçmiyoruz. Seçimden önce af çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından grup üyeleri af çıkarılması için kendi besteledikleri şarkıyı hep bir ağızdan okudu.

FOTOĞRAFLI

Mahkum yakınları seçim öncesi af istedi

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyorPolis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor
Fetih yürüyüşüne katılan Diriliş Ertuğrul oyuncularına yoğun ilgiFetih yürüyüşüne katılan Diriliş Ertuğrul oyuncularına yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

Hatay'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.