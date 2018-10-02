Mahkum yakınlarından 'af' eylemi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, MHP'nin verdiği genel af yasa teklifinde, af kapsamının dışında kalan mahkumların yakınları cezaevi önünde eylem yaptı. Buca'daki, İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan ve MHP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu genel af kanununda kapsam dışı kalan mahkumların yakınları, cezaevi önünde bir araya geldi. Hem cezaevi koşullarının insani olmadığını hem de yakınlarının kader mahkumu olduğunu ileri süren 20 kişilik grup, çıkarılması gündemde olan genel affa, cinsel saldırı ve cinayet suçlarından ötürü cezaevlerinde bulunanların da alınmasını istedi. 'MESLEK HALİNE GELMİŞ' Mahkum yakınlarından Gülten Karateke, oğlunun iftiraya uğradığını ve haksız yere cezaevine yattığını belirterek, "Benim oğlum, imam nikahlı eşine tecavüz ettiği gerekçesiyle 17 sene hapis cezası aldı. Karşı taraf para istedi, vermeyince bu şekilde iftiralar attılar. Bu, artık meslek haline gelmiş, para kazanmanın bir yolu olarak bakılıyor. Benim bu düzene itirazım var. Cinsel suçluların da affedilmesini istiyorum" dedi. 'KADINLAR SUİSTİMAL EDİYOR' Bir diğer mahkum yakını Sinem Ökdemir ise, eşinin tecavüz iddiasıyla yargılanıp beraat ettiğini belirterek, "Ancak karşı taraf daha sonra 'psikolojim bozuldu' diyerek rapor aldı ve benim eşim bu yüzden 10 sene hapis cezası yedi. Biz af kapsamının genelleştirilmesini ve cinsel saldırı suçlarının yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Bir sürü insan bu yüzden suçsuz yere hapis yatıyor ve benim eşim de bunlardan biri" dedi. Ökdemir, eşlerine ve yakınlarına güvenmeseler kendilerinin de bu cezaların arkalarında olacaklarını vurgulayarak, "Buradaki herkes eşinin, oğlunun, yakınının suçsuz olduklarına inandıkları için yanında. Biz, suçlu olduklarını bilsek zaten destek olmayız, ancak kadınların bu tür durumları suistimal ettiklerini görüyoruz" dedi. 'Af istiyoruz' sloganları atan grup, yarım saat süren eylemin ardından olaysız dağıldı. FOTOĞRAFLI

