Mahkum yakınlarından yasal düzenleme çağrısı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, cezaevlerindeki adli mahkumların yakınları, yargı reformu paketi ile MHP'nin şartlı ceza indirimine dair TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin bir an önce görüşülmesini istedi. Mahkum yakınlarından Şeyda Nur Köle, kamuoyunun ciddi bir beklenti içerisinde olduğunu, yasal düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiğini söyledi.

Konak ilçesinde biraraya gelen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 30 adli mahkum yakını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan yargı reformu paketi ile MHP'nin geçen yıl TBMM'ye sunduğu şartlı ceza indirimi konusunun, bir an önce Meclis'te görüşülmesini istedi. Bir mahkum yakını üzerinde Nazım Hikmet'in, 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim' sözlerinin yer aldığı döviz taşırken, bazı çocuklar da, 'Babamı geri istiyorum' yazılı afişlerle duygularını anlatmaya çalıştı. Grup adına açıklama yapan mahkum yakınlarından Şeyda Nur Köle, Türkiye'de özellikle FETÖ terör örgütü üyesi hakim, savcı ve diğer yargı mensuplarının hukuksuz işlemleri nedeniyle birçok mağduriyetin yaşandığını ileri sürerek, hapishanelerin dolup taştığını, kamuoyunun birinci önceliğinin adalet olduğunu söyledi. Köle, "Yurttaşların haklarını korumayan yargı, adaletsizliğin sembolü haline geldi. Mahkumların adil yargılanmadığını ve yüksek cezalar aldığını düşünüyoruz. Adli mahkumlar için gerekli ve zorunlu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" dedi.

'VERİLEN SÖZLER TUTULMADI'

MHP'nin şartlı indirim öngören kanun teklifinin, kamuoyunda büyük bir beklenti yarattığını, bu teklifin hala yasalaşmadığını söyleyen Köle, mahkumlara verilen sözlerin tutulmadığını ileri sürdü. Şeyda Nur Köle, "Yargılama,ceza indirimi, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konuların uzun süreye yayılması, mahkum ve mahkum yakınları olarak bizleri umut girdabında bırakıyor. Bu durum bizler için işkenceye dönüştü. Konunun Meclis'te görüşülüp, resmiyet kazanmasını istiyoruz" diye konuştu. Cezaevlerinde ciddi hastalıkları bulunanların, bebeklerin olduğunu da kaydeden Köle, "Kader mahkumları ile ilgili yasal düzenlemelerin, bu hafta içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.