Mahkum Yakınlarının Af Umudu

Haftada bir gün 45 dakika kapalı görüş var. Ayda bir kez de açık görüş. Haftada bir kez de on dakika süreyle telefonla görüşme imkanı sağlanıyor.

Bir başka mahkum yakını olan Hilal Tural de uyuşturucu satıcılığı suçundan 12,5 yıl hüküm giyen kardeşinin bir an önce dışarı çıkmasını bekliyor. Dört yıl bir ay önce cezaevine giren kardeşi, normal koşullarda beş yıl daha cezaevinde yatacak. Tural halen Kırıkkale Cezaevi’nde yatan kardeşinin delilsiz bir biçimde haksız yere mahkum olduğunu söyledi.

Başar, Kurban Bayramı’nda yapılacak açık görüş için de şunları söyledi: “Bayramda açık görüş olacak. Şu anda bile tüylerim diken diken. O duygu bambaşka bir şey. Her şeyini 45 dakikaya sığdırmak zorundasın. O 45 dakika bittikten sonra bayram, her şey bitiyor. Bizim için bayram 45 dakika.

Af tartışmalarının büyük bir umut yarattığını belirten Başar, “Hadi biz mahkum yakınları olarak dışarıdayız, nefes alabiliyoruz, bir şeylerle oyalanabiliyoruz. Ama mahkumların umutlarıyla oynamamaları gerekiyor. Bu insanlar 1,5 sene öncesine kadar zaten cezalarına odaklanmışlardı. Kimi üç sene kimi beş sene yatacağım ve çıkacağım diyordu. Sen bu insana can verdin, umut verdin. Dört duvar arasındaki insanların umutlarıyla oynamanın vebali, günahı büyüktür” ifadesini kullandı.

“Önce gökyüzüne çıktık, sonra hızla tepetaklak aşağıya düştük”

Af ve Ceza İndirimi Platformu İstanbul Temsilcisi Tural “Ben af ihtimalini ilk duyduğumda şu ana kadar kardeşimle birlikte kurduğumuz bütün hayalleri gerçekleştirebileceğimizi düşündüm. Kardeşimin annesine, babasına kavuşacağı heyecanını yaşadım. ‘Çok şükür, şu ana kadar yaptığımız her şeyin karşılığını alıyoruz. Birileri bizim sesimizi duydu. Yaşadığımız haksızlıklar sonunda bitecek’ dedim. Annem havalara uçtu. Çocuğuna kavuşacağı düşüncesiyle çok sevindi. Her an evladı eve gelecek diye onun sevdiği yemekleri yapmaya, nevresim takımlarını iki üç günde bir değiştirmeye başladı. ‘Anne ben çıktım’ diye haber gelecek düşüncesiyle telefonu elinden bırakmadı. Bu kadar mutlu olmuşken şimdi ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyoruz” diye konuştu.

Tural, aradan geçen zamana rağmen hala bir af veya infaz indirimi yapılmamasını “Şu anda psikolojik olarak ailedeki herkesin dengesi bozuldu. Bize arifeyi yaşattılar ama bayramı yaşatmadılar. Önce gökyüzüne çıktık, sonra hızla tepetaklak aşağıya düştük. Kardeşimin zaten sağlık sorunları vardı. Şimdi dibe çökmüş vaziyette. Şimdi “dışarıda hayat nasıldı, unuttum” diyor” sözleriyle değerlendirdi.