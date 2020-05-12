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“Mahkumlar Birbirlerine Kasten Corona Bulaştırmaya Çalıştı”

12.05.2020 19:49 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaletindeki bir cezaevinde mahkumların serbest bırakılmak için, birbirlerine Corona virüsü bulaştırmaya çalıştıkları öne sürüldü. İddia, bir video görüntüsü ile desteklendi

“Mahkumlar Birbirlerine Kasten Corona Bulaştırmaya Çalıştı”

ABD’nin California eyaletindeki bir cezaevinde mahkumların serbest bırakılmak için, birbirlerine Corona virüsü bulaştırmaya çalıştıkları öne sürüldü. İddia, bir video görüntüsü ile desteklendi.

Los Angeles County Şerifi Alex Villanueva’nın sosyal medyada paylaştığı görüntüde mahkumların aynı şişeden sıcak su içtiği görülüyor.

Görüntüde bazı mahkumların da tek bir maskeyi kullanarak soluk alıp verdiği görülüyor.

Şerif Villanueva, Twitter’dan yaptığı açıklamada, mahkumların Corona virüsünü birbirlerine bulaştırma niyetinin çok açık olduğunu, mahkumların sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek birbirlerine yaklaştıklarını kaydetti.

Şerif, mahkumların aynı şişeden sıcak su içerek, cezaevi hemşiresinin muayenesi öncesinde ateşlerinin yüksek çıkmasını sağlamayı ve virüsü birbirlerine bulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Los Angeles County yetkilileri, cezaevinde bu olayın yaşanmasından sonraki 1 hafta içinde, 21 kişiye Corona virüsü teşhisi konulduğunu belirtiyor.

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