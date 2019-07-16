Mahkumlar 'Eğitime ve Gönüllere Renk Kat'tı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DENETİMLİ Serbestlik Yasası kapsamındaki hükümlüler, ‘Eğitime ve Gönüllere Renk Kat Projesi' ile okul boyayarak cezalarını çekiyor. Hükümlülerin cezalarının son bölümünü kamuya yararlı işlerde çalıştırılması amacıyla 4 yıl önce Avcılar’da hazırlanan ve çeşitli ilçelerde uygulanan projenin Esenyurt’ta uygulanması kararlaştırıldı. Proje ile boyacılık eğitimine alınan ve yasa uyarınca 2 saatlik çalışmaları 1 günlük hapis cezasına eş kabul edilen iyi halli 25 hükümlünün Esenyurt’taki Fevzi Danış İlkokulu’nu kamu yararına boyaması kararlaştırıldı. Esenyurt Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün isteği üzerine Halk Eğitim Müdürlüğü’nde boya-badana eğitimi gören hükümlüler, projeyi Avcılar’dan atandığı Esenyurt’a taşıyan Denetimli Serbestlik memuru Mehmet Özdemirci'nin gözetiminde 2 hafta içerisinde okulu pırıl pırıl hale getirdi. Daha önce ellerine hiç fırça almadıkları halde şimdi sertifikalı boyacı olmanın sevincini yaşayan 15’i sabah, 10’u öğleden sonra çalışan hükümlülerden Yıldıray Bozkurt, bu okulda daha önce iki kızının okuduğunu, “10 numara” olarak nitelendirdiği boyama cezasına çok sevindiğini söyledi. Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah ile birlikte hükümlülerin boyadığı okulu gezdi. Kaymakam Dr. Karagül, “Denetimli Serbestlik ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde okullarımızın boyanması konusunda desteklerini alıyoruz. Hükümlüler, bu proje ile meslek sahibi oluyor, hem de oradaki zamanlarını doldurduktan sonra öğrendikleri mesleklerini ifa edebilir hale geliyor.Okullarımız onların sayesinde tertemiz oldu. Bundan sonraki projemiz hükümlülere fayans işçiliğini öğretmek” dedi. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah, DHA muhabirine Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında sorumluluk alanlarına giren İstanbul’daki 12 ilçedeki hükümlüleri kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırarak topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Karaküllah, bunu yaparken aynı zamanda hükümlülerin toplumsal katılım ile kurallara uymaların, iş disiplini kazanmalarını, zaman yönetimi öğrenmesini ve bir meslek sahibi olarak yöne dönem yaşamlarında işlerini kurmaları veya bir iş edinmelerini hedeflediklerini anlattı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah, şöyle konuştu: “Yaz aylarında okulların kapanmasını fırsat bilerek bir ekibimiz boya badana da görev yapmakta. Toplum ve bireylerin yararına olacak çalışmalar yapıyoruz. Boyanacak okulları sıraya aldık. Yasa uyarınca terör suçları dışında kalan hükümlüler arasından işi olmayan, yaş ve eğitim düzeyi bakımından meslek ve iş öğrenmeye elverişli olanları bu çalışmalar için seçiyoruz. Uygulamadan hem kişiler, hem aileleri çok memnun. Onların hayatlarında olumlu değişiklikler görüyoruz. Zaman zaman anne ve babaları bize teşekkür etmeye geliyor.”

