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Mahkumlar, Kütahya'nın kültür elçileri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 10:52 | Son Güncelleme

KÜTAHYA E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumların yaptığı çini, tekstil, unlu mamuller, ayakkabı ve temizlik ürünleri, ülke genelindeki adliyelerde yer alan 48 mağazada satılıyor.

Mahkumlar, Kütahya'nın kültür elçileri oldu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumların yaptığı çini, tekstil, unlu mamuller, ayakkabı ve temizlik ürünleri, ülke genelindeki adliyelerde yer alan 48 mağazada satılıyor. Cezaevi Müdürü Kasım Demiralp, cezaevinde üretilen ürünlerin ayrıca fuarlarda sergilendiğini ve büyükelçiliklere gönderildiğini de belirterek, mahkumların Kütahya'nın kültür elçileri olduğunu söyledi.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 'hükümlülerin rehabilite edilmesi, meslek sahibi yapılarak, topluma kazandırılmaları' amacıyla çini, tekstil, unlu mamuller, ayakkabı ve temizlik ürünleri atölyeleri açıldı. Mahkumların ürettiği ürünler, cezaevi önündeki satış mağazası ile ülke genelindeki adliyelerde bulunan 48 mağazada satışa çıkarıldı. Mahkumların el emeği ile yaptığı ürünler fuarlarda da sergileniyor. Özellikle çini süslemeli süs tabakları ve vazolar, ilgi görüyor. Ülke genelindeki cezaevlerinde çalışan gardiyanların ayakkabı ve kıyafetleri de burada üretiliyor.
Cezaevi Müdürü Kasım Demiralp, hükümlülerin rehabilite edilmesi, topluma kazandırılması, mesleği olmayanlara meslek öğretilmesi, olanların da mesleklerini geliştirmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Özellikle tekstil ve kundura atölyelerinin ana çalışma alanları olduğunu ifade eden Demiralp, çini atölyesinin de çok önemli olduğunu belirtti. Demiralp, bu atölyelerde 6 memurun yılda yaklaşık 500 hükümlüye meslek öğrettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Şu anda bin 200 civarında çini ürünümüz var. Türkiye'deki 48 satış mağazamıza ürün yetiştiriyoruz. Ayrıca 6 büyük fuar var. Bu fuarlarda 300'e yakın kişi görev alıyor. Bir anlamda hem içerideki çalışmaları anlatıyoruz vatandaşlara hem yapılan ürünleri değerlendiriyoruz. Geçen yıl 80'e yakın büyükelçiliğe ürün gönderdik Türk kültürünü yansıtan. Kütahya'mızın bir yerde kültür elçiliğini yapıyoruz. Kundurada 20'ye yakın hükümlümüz çalışıyor. Çinide 150-200 kişi var. Ayda 500 çift ayakkabı yapıyoruz. Hükümlülerin çoğu sıfırdan geliyor. Bu işi bilmiyorlar sonra bir meslek öğrenip dışarıya çıkıyorlar. Tekstil atölyemizde aynı şekilde Türkiye'deki infaz koruma memurlarımızın tüm tişörtlerini, gömleklerini biz üretiyoruz. Amacımız hükümlülere meslek öğretmek, topluma kazandırmak, sorumluluk duyguları aşılamak. Hükümlülerimiz öz güven kazanıyorlar. Ailelerine olan yükleri azalıyor. Devlete, millete, infaz sistemimize yükleri azalıyor."

Milli Eğitim, İçişleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Demiralp, "20 yılın üzerinde tecrübesi olan ustalarımız var. Bu ustalarımızla şimdiye kadar 5 bine yakın tutuklu ve hükümlüyü meslek sahibi ederek topluma kazandırdık" dedi.
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Mahkumlar, Kütahya'nın kültür elçileri olduMahkumlar, Kütahya'nın kültür elçileri olduMahkumlar, Kütahya'nın kültür elçileri olduMahkumlar, Kütahya'nın kültür elçileri oldu

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