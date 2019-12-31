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  4. Mahkumlar oyuncak üretiyor, çocuklar seviniyor

Mahkumlar oyuncak üretiyor, çocuklar seviniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:39 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde hayata geçirdiği proje ile mahkumların el işçiliği ile yaptığı ahşap oyuncaklar, çocuklara hediye ediliyor.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde hayata geçirdiği proje ile mahkumların el işçiliği ile yaptığı ahşap oyuncaklar, çocuklara hediye ediliyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etti. Kurum içindeki tekstil, otomobil yan sanayi, ahşap ve metal atölyeleri ile fırın ve tatlı imalathanesini gezen Başkan Aktaş’a, Kurum Müdürü Selahattin Tutkun tarafından bilgi verildi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından siparişi verilen oyuncakların üretildiği ahşap atölyesindeki mahkumlarla sohbet etti, üretilen birbirinden farklı oyuncak ve hediyelik eşyaları da yakından inceledi.
H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yürütülen faaliyetlerin hem suçluların ıslahı hem de ekonomiye artı değer sağlanması açından Bursa için büyük kazanç olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Başta Kurum Müdürü Selahattin Tutkun olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak siparişimizi verdik. Alışverişimizi daha da artırmak istiyoruz. Çocukları motive eden en önemli unsurlardan biri de oyuncak. Özellikle oyuncaklarda plastik ve kimyasalların fazla olması, sağlık ve hijyen açısından sıkıntılar çıkarıyor. Ahşabın sıcaklığı hiçbir şeyde yok. Buradan aldığımız oyuncakları hem Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde kullanacağız hem de çocuklarımıza hediye olarak dağıtılacağız. Çocuklarımızın ahşaba yönelmesi bizim içi önemli. En azından plastik ve kimyasallardan uzaklaşmış olacaklar” dedi.
İLK YÜKLÜ SİPARİŞ
Hediyelik eşya atölyesinde 1 yıldır üretim yapıldığını ifade eden Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun ise Büyükşehir Belediyesi’nin siparişi ile ahşap atölyesinde de hızlı bir gelişim olduğunu söyledi. İlk kez bir kurumdan böyle yüklü miktarda sipariş aldıklarını dile getiren Tutkun, “Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında üretimin tamamı, dışarıdan hiç destek alınmadan mahkumlarımız tarafından yapılıyor. Verdikleri sipariş ile bir anlamda üretime destek sağladıkları için başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Aktaş, ziyaretin sonunda kurumun hediyelik eşya atölyesini de gezip, çok beğendiği ahşap bir arabayı da satın aldı.

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