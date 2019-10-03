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Mahkumlar tonlarca çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığının ortak çalışmasıyla yürütülen ‘Temiz Çevre’ projesi kapsamında mahkumlar, Van Gölü’ne dökülen derelerde temizlik çalışması yaptı.Van’da denetimli serbestlikten faydalanan mahkumlar, kent genelinde Van Gölü’ne akan 12 dereyi tonlarca çöpten arındırdı.

Mahkumlar tonlarca çöp topladı

Van Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığının ortak çalışmasıyla yürütülen ‘Temiz Çevre’ projesi kapsamında mahkumlar, Van Gölü’ne dökülen derelerde temizlik çalışması yaptı.
Van’da denetimli serbestlikten faydalanan mahkumlar, kent genelinde Van Gölü’ne akan 12 dereyi tonlarca çöpten arındırdı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yürütülen ‘Temiz Çevre’ projesi kapsamında, Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı temizlik ekiplerinin de desteğiyle temizlik çalışması yapıldı. Çalışmada, dere yataklarına atılan katı atıklar Van Gölü’ne ulaşmadan toplanırken, yağışlar nedeniyle derelerde meydana gelebilecek taşkınlar da engellenmiş oldu. Çalışmalarda ayrıca dere içerisindeki ızgaralarda biriken yabancı madde, evsel atık ve ölü bitkiler de temizlendi.
Temizlik çalışmasında yer alan Zeki Elgaz, cezasının son bir yılını denetimli serbestlikten faydalanarak geçirdiğini belirterek, ’’İnsanların cezaevinde kalmasındansa dışarı çıkıp devlete faydalı işler yapması çok güzel. Çevre temizliği çok önemlidir. Bizler geçmişte bir suç işleyip cezaevine düşmüş olabiliriz. Ama devletimiz bize bu imkanı verip topluma kazandırıyor. Vesile olanlardan Allah razı olsun’’ ifadelerini kullandı.
Mahkumlar adına farkındalık oluşturmak ve hükümlüleri topluma geri kazandırmak adına yürütülen proje kapsamındaki temizlik çalışması, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Mahkumlar tonlarca çöp topladı

Mahkumlar tonlarca çöp topladı

Mahkumlar tonlarca çöp topladı

Mahkumlar tonlarca çöp topladı

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