Mahkumlar üretiyor, 8 ülkeye satılıyor

Bir yıldır yaptığı işte tüm Türkiye’den sipariş alıyor

Bir yıldır yaptığı işte tüm Türkiye’den sipariş alıyor

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlülerin spordan sanata, kültürel etkinliklerden çiftçiliğe kadar birçok alanda eğitim aldıklarını belirterek, hedeflerinin hükümlülerin cezalarını çekerken aynı zamanda da rehabilite edilmelerine ve topluma kazandırılmalarına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Atölyede, İstanbul'daki bir firma için fason olarak üretilen pantolonlar, Almanya, Rusya, Cezayir, Irak, Fas, Lübnan, Filistin ve Suriye'ye ihraç ediliyor.

KİLİS (AA) - İZZET MAZİ - Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan tekstil atölyesinde üretilen kot pantolonlar, aralarından Almanya ve Rusya'nın da bulunduğu 8 ülkeye ihraç ediliyor.

-"Bugüne kadar 124 hükümlü meslek sahibi oldu"

Durmuş, cezaevinde Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulamalı eğitimler sayesinde bugüne kadar 124 hükümlünün meslek sahibi olduğunu ve üretime katkı sunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, 30 hükümlü arkadaşımız aldıkları tekstil eğitiminin ardından kendileri için oluşturulan atölyede çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayı ilerleyen dönemlerde 300'e kadar çıkabilir. Arkadaşlarımız yeni olmalarına rağmen günlük 150 kot pantolon üretimi yapıyorlar. Şu anda kumaşın kesimi ve kalıbı dışarıda gerçekleştiriliyor ancak ilerleyen günlerde tamamı burada yapılabilir. Atölyede görevli hükümlü arkadaşlarımız, çalışmalarının karşılığında ücret almakta ve aynı zamanda her türlü iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalanmaktadır."

Kurum olarak daha önce de tahin helvası üretimi ile hazır kahve paketleme atölyeleri kurduklarını anımsatan Durmuş, bu birimlerden ise 12 hükümlünün faydalandığını sözlerine ekledi.

- "Dışarıda inşallah mesleği devam ettireceğiz"