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Mahkumları hastanede yatırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde Açık Cezaevi’nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan aralarında 1 doktor ve 1 infaz memurunun da bulunduğu 15 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi.Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Açık Cezaevi’nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi.Yapılan araştırmalar sonunda, şüphelilerin 1 doktor, 1 infaz memuru, hastanede görevli 1 temizlikçi ile 13 eski hükümlü olduğu saptandı.

Mahkumları hastanede yatırmışlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde Açık Cezaevi’nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan aralarında 1 doktor ve 1 infaz memurunun da bulunduğu 15 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Açık Cezaevi’nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi.
Yapılan araştırmalar sonunda, şüphelilerin 1 doktor, 1 infaz memuru, hastanede görevli 1 temizlikçi ile 13 eski hükümlü olduğu saptandı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler hakkında ’Suç örgütü kurmak ve yönetmek ile rüşvet ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından gözaltı kararı verildi.
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 412 bin TL ile bir tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından 8’i bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 7 kişi daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Mahkumları hastanede yatırmışlar

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