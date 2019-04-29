Mahkumların cezaevi aracında yanarak ölmesine ilişkin dava

KAYSERİ (AA) - Yargıtayın, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 5 tutuklu ve hükümlünün hayatını kaybettiği cezaevi nakil aracındaki yangınla ilgili biri rütbeli 3 askerin beraatine ilişkin yerel mahkeme kararını bozmasının ardından, sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık avukatları hazır bulundu.
Olayda hayatını kaybeden bazı maktullerin mirasçılarının davadan haberdar edilmesini isteyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.
- Olay
Van'dan İstanbul'a 16 Eylül 2011'de giden 34 BL 2564 plakalı cezaevi nakil aracında, Kayseri-Malatya kara yolu Karakuyu köyü mevkisinde seyir halindeyken yangın çıkmış, araçtaki tutuklu ve hükümlüler Abdülsettar Ölmez (35), Sinan Aşga (18), İsmet Evin (33), Akif Karabalı (24) ve Medeni Demir (47) hayatını kaybetmişti.
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, yangında kusurları bulunduğu gerekçesiyle Cafer S, İsmail B. ve Mustafa K. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Haziran 2015'te görülen karar duruşmasında, sanıklar hakkında "asli kusurlu olmadıkları" gerekçesiyle beraat kararı vermişti.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesince, sanıklar sürücü Cafer S, dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ayazağa Cezaevi Sevk Bölük Komutanlığı Sevk Takım Komutan Yardımcısı İsmail B. ve araç komutan yardımcısı Mustafa K. hakkında, "asli kusurlu olmadıkları" gerekçesiyle verilen beraat kararını bozmuş, sanıkları "tali suçlu" bulan daire, davanın yeniden görülmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.
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