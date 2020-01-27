HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahkumların yaptığı eşyalar, adliyede satışa sunuldu

Mahkumların yaptığı eşyalar, adliyede satışa sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

BURSA’da bulunan üç ayrı cezaevinde, hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan çeşitli eşyalar ve yiyecekler, Bursa Adliye Sarayı’nda satışa sunuldu.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-BURSA’da bulunan üç ayrı cezaevinde, hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan çeşitli eşyalar ve yiyecekler, Bursa Adliye Sarayı’nda satışa sunuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, “Hükümlü ve tutukluların mevcut mesleklerinde gelişimlerine devam etmeleri veya meslek sahibi olmalarını, topluma tekrar döndüklerinde faydalı birer birey olmalarını ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.
Bursa E tipi, Gemlik Yarı açık ve H tipi Cezaevlerinde, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen çeşitli eşyalar, yiyecekler, oyuncaklar, tekstil ve takı ürünlerinin yanı sıra el işi ahşap oymacılığıyla yapılan hediyelik eşyalar Bursa Adliye Sarayı girişinde satışa çıkarıldı.
Sergi açılışına Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Hasan Yalçın, Mehmet Ayaz, Hakan Demirci ve Bursa adliyesinde görevli hakim ve savcılar katıldı. Açılış kurdelesini yargı mensuplarıyla birlikte kesen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, "Hükümlü ve tutukluların mevcut mesleklerinde gelişimlerine devam etmeleri veya meslek sahibi olmalarını, topluma tekrar döndüklerinde faydalı birer birey olmalarını ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu bakımdan bu projeleri çok önemsiyoruz. Hükümlülerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Cezaevi idarelerine, müdürlerimize ve hükümlülerimize teşekkür ediyorum” dedi.
CEZAEVİNDE ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUYA KAR PAYI
Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Yarı Açık Cezaevi Müdürü Hasan Torun, “Bu yıl Bursa Adliyesi’nde üç ayrı cezaevimizde hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el emeği ürünlerini üçüncü defa sergiliyoruz. Gemlik Yarı açık cezaevinde zeytin, zeytin yağı, sabun, mobilya üretimi yapıyoruz. Mobilyalarımızı genelde kamu sektöründe bulunan kurumlara gönderiyoruz. Demir atölyesinde masa, sandalye, sıra gibi ürünlerimizi yapıyoruz. Kamu ihtiyaçları giderilirken, tutuklu ve hükümlüler bir meslek sahibi oluyor. Cezaevimizde 500 hükümlü, sigortalı olarak çalışıyor. E Tipi Cezaevi'nde 300 e yakın çalışanımız var. Burada da tekstil atölyemiz, oyuncak, mobilya, fırın, el işleri ve birçok iş alanında üretim yapılmakta. Yapılan kaliteli üretimden dolayı kamu kuruluşları, sağlam ve daha ucuz ürün almış oluyor. Satıştan elde edilen karlardan yine hükümlülere yıl sonunda kar payı veriyoruz. Yıllık gelirimizden elde edilen para ile yeni cezaevleri, iş yurtları ve kurumuza yeni yatırımlar yapıyoruz “ dedi.
Bursa Adliye Sarayı’ndaki sergi, 31 Ocak tarihine kadar Bursa Adliyesi giriş salonunda devam edecek.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralıTakla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'daki köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Son dakika: 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri evde yakalandı

5 terörist gizlendikleri evde yakalandı!

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

Samsun'da parçalanarak çöpe atılan Iraklının cesedine sahip çıkan olmadı

Parçalanarak çöpe atılan Iraklının cesedine sahip çıkan olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.