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  4. Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi: İşte görüşmeden kareler

Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi: İşte görüşmeden kareler

14.08.2024 19:40
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi. Yarın TBMM'ye hitap edecek olan Abbas, ayağının tozuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi: İşte görüşmeden kareler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı taşıyan uçak, saat 18.20 sıralarında Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Abbas'ı ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Buyükelçisi Faed Mustafa ve diğer yetkililer karşıladı.

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ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Uçağın iniş yapmasının ardından Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe'ye doğru hareket etti.

Erdoğan ile Abbas'ın görüşmesi saat 19.30 sularında başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Filistin Recep Tayyip Erdoğan mahmud abbas tbmm
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