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Mahmud Abbas’tan Arap liderlerine

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:35 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abaas, “Hamas’ın uzlaşmayı bozan çabalarına rağmen uluslararası barışı sağlamak için mümkün olan her çabayı gösterdik” dedi.30.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abaas, “Hamas’ın uzlaşmayı bozan çabalarına rağmen uluslararası barışı sağlamak için mümkün olan her çabayı gösterdik” dedi.
30. Arap Birliği Zirvesi Tunus’ta gerçekleştiriliyor. Zirveye katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap liderlere seslendiği konuşmasında, “Filistin halkının özgürlüklerini, bağımsızlıklarını, çıkarlarını ve hayallerini korumak için artık statüko ile bir arada bulunamayız. Kararlı adımlar atmak ve kararlar almak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Abbas, İsrail’in Oslo anlaşmasından bugüne kadar tüm anlaşmaları yok etmesi ve tüm bağlılıkları reddetmesinin ardından zor günlere girdiklerini söyledi. “Barış sürecinin ilkelerine saygı duymayan, İsrail işgalini sonlandırmak ve barış ile özgürlüğe ulaşmak için uluslararası meşruiyet kararlarına barış planını kabul edemeyiz” diyen Mahmud Abbas, İsrail’in bazı ülkeleri elçiliklerini Kudüs’e taşımaya zorlama girişimleri konusunda uyarıda bulundu. Filistin halkının birliğini sağlamak için ilerlemeye devam edeceklerini aktaran Abbas, Filistin’in bütçesinin neredeyse yarısını Gazze halkına gönderme gayretini dile getirdi. “Hamas’ın uzlaşmayı bozan çabalarına rağmen uluslararası barışı sağlamak için mümkün olan her çabayı gösterdik” diyen Abbas, Mısır’ın bu konudaki çabalarından övgüyle bahsetti.

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