Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu!

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos’ta Türkiye'ye ziyarette bulunacağı açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, "14 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır.



14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 31, 2024

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı davet ettiklerini ancak Abbas’ın olumlu cevap veremediğini söylemişti. Rize’de konuşan Erdoğan, “Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekildeydi;

Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek... Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları biz atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız. Ama bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi, bunu gör. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var, görmüyor.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır