HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu!

Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu!

31.07.2024 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü TBMM'de Genel Kurul'a hitap edecek.

Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu!

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos’ta Türkiye'ye ziyarette bulunacağı açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, "14 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı davet ettiklerini ancak Abbas’ın olumlu cevap veremediğini söylemişti. Rize’de konuşan Erdoğan, “Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekildeydi;

Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek... Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları biz atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız. Ama bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi, bunu gör. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var, görmüyor.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Abbas tbmm
En Çok Okunan Haberler
SGK düğmeye bastı, tüm belediyelere yazı gitti! Özgür Özel: Ankara'nın borcunu şişiren Melih Gökçek, adam hayatında 1 lira ödememiş

SGK düğmeye bastı, tüm belediyelere yazı gitti! Özgür Özel: Ankara'nın borcunu şişiren Melih Gökçek, adam hayatında 1 lira ödememiş

Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

Peşini bırakmıyor! Şoke eden pozlarını paylaştı: "Göğüs ucunu..."

Peşini bırakmıyor! Şoke eden pozlarını paylaştı: "Göğüs ucunu..."

Türkiye'nin dört bir yanında sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu

Türkiye'nin dört bir yanında sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu

İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

Erdoğan'ın ilk tepkisi çok sert oldu: Kalleşçe! Emellerine yine ulaşamayacak

Erdoğan'ın ilk tepkisi çok sert oldu: Kalleşçe! Emellerine yine ulaşamayacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.