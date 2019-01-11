Mahmut Arslan, Necati Çelik'i andı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, merhum Genel Başkan Necati Çelik'in yokluğunu sürekli hissettiklerini belirterek, "Çelik'in bize gösterdiği yolda istikametimizi kaybetmeden yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.

Arslan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Hak-İş Genel Başkanı Necati Çelik'in 10'uncu ölüm yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hak-İş Genel Başkanlığı görevini 14 yıl başarıyla yürüten Çelik'i rahmetle andığını belirten Arslan, Çelik'in, Türk sendikal hareketinin ileri gelen isimlerinden olduğunu ifade etti.

Arslan, mesajında şunları kaydetti:

"Merhum Necati Çelik, ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik çalkantılar yaşadığı, olağanüstü şartlardan geçtiği dönemlerde sağduyulu ve akılcı yaklaşım ve önerileriyle de hatırlanan bir şahsiyetti. Hak-İş olarak yokluğunu sürekli hissettiğimiz merhum Genel Başkanımız Necati Çelik'in bize gösterdiği yolda istikametimizi kaybetmeden yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Hak-İş olarak vefatının 10. yıl dönümünde Çelik'i hatırlamayı, bizlere verdiği mesajları yarınlara taşımayı ve hatırasını yaşatmayı görev addediyor, kendisine bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

