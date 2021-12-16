Mahmut Gürcan kimdir, aslen nereli? Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine ise Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Gelişme sonrası yeni Bakan yardımcısı Mahmut Gürcan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Mahmut Gürcan kimdir?

MAHMUT GÜRCAN KİMDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atanan Mahmut Gürcan 09/10/1966 tarihinde dünyaya gelmiştir. Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim görmüştür. Daha sonra Şehremini Lisesi'nde okumuştur ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler (iktisat bölümü) mezunudur.

Refah Partisi geleneğinden gelen Mahmut Gürcan, 2001 senesinden itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3 dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yapmıştır. Ayrıca bir iş adamı olan Gürcan, pek çok STK'da (Sivil Toplum ) yöneticidir ve üyeliği bulunmaktadır. Mahmut Gürcan, evlidir ve 3 çocuk babasıdır.

RESMİ GAZETE KARARI

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararında "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı; Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınmış, Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan, Bakan Yardımcılığına Yunus Elitaş, atanmıştır" denildi.



