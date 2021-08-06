Mahmut Özer’in Milli Eğitim Bakanı olması memleketinde cami hoparlöründen duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. 19 yıl aradan sonra Tokatlı bir bakanın atanması sevinçle karşılandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın açıklanması ile birlikte Bakan Özer’in köyünde de sevinç yaşandı. Bakan Özer’in çocukluk yıllarının geçtiği Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde, atama haberi cami hoparlöründen yapılan anonsla duyuruldu.

Köy muhtarı İdris Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahmut Özer’in bakan olarak atandığını duyurarak, “Köyümüzün yetiştirmiş olduğu güzel insan Mahmut Özer’e yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

KÖYDE BAYRAM HAVASI OLUŞTU

Muhtar Dündar, Bakan Özer’in köyüne sık sık geldiğini, en son 20 gün önce annesinin mezarını ziyaret ettiğini kaydetti. Bakan Özer’in amcası ve halasının köyde yaşadığını belirten Dündar, “Kendisi köyümüzü sorunları ile ilgileniyor. Köyümüzden bakan çıkması bizleri mutlu etti. Köyümüzde bir bayram havası oluştu. Köylülerimiz çok mutlu oldu. Kendisi her bir görev aldığında annesinin kabristanını ziyaret eder. Bizde bakanımızı köyüne geldiğinde karşılama yapacağız” diye konuştu.

''ÇALIŞKAN BİR ÖĞRENCİYDİ''

Bakan Özer’in amcası Mehmet Özer (67), haberi televizyondan öğrendiklerini ve mutlu olduklarını kaydetti. Mehmet Özer, Bakan Özer’in çocukluk yıllarının köyde geçtiğini belirterek, “İlkokulu Tokat’ta okudu. Yaz tatillerinde köye geliyordu. Çalışkan bir öğrenci idi. Bakan olduğunu bizde televizyondan duyduk, sevinç yaşadık. Çok mutlu olduk. Köy caminden bakan olduğu anons edildi. Köylülerimiz sevindi, gurur duyduk” ifadelerini kullandı. Köylüler de yaşadıkları sevinci dile getirdi.

''19 YILLIK HASRET BU VUSLATLA SON BULDU''

Öte yandan Küresel Gazeteciler Konseyi Tokat İl Temsilcisi Kemal Özdilek, "Dün gece 01.30 itibari ile konudan haberdar olduk. Tabii bu 19 yıllık AK Parti siyasi iktidarından da Tokatlının beklentisine bir cevap oldu. Yani 19 yıllık hasret bu vuslatla son buldu. Tabii birçok bakanlığa da talibiz memleketin bürokrasisi ve insanları olarak. Şehirde büyük bir memnuniyet olduğunu hissediyoruz. Bu beklenti önümüzdeki süreçte sayın bakanımızın mesleki ve teknik eğitim alanında göstermiş olduğu başarılar gibi Milli Eğitim Bakanlığı sürecinde de ciddi çalışmalarda başarılar bekliyor. Bu konuda memleket olarak hepimiz mutluluk duyacağız. Büyük bir sevinç içerisinde bu süreci takip edeceğiz" dedi.

''TOKAT İÇİN SEVİNÇ KAYNAĞI''

Atamayı mutlulukla karşıladıklarını belirten Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan ise, şunları söyledi: Bir eğitimci kökenli kardeşimizin Tokat'ın yetiştirdiği bir evladımızın Milli Eğitim Bakanlığına getirilmiş olmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tokat için sevinç kaynağı. Çünkü 20 yıldır Tokat'ta bir bakanlık tesis edilememişti. Bu konuda özellikle son 18 yıldır AK Parti iktidarları dönemlerinde ortaya çıkan önemli desteklere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı gibi ya da benzer bir bakanlığın Tokat'a verilmemesi her zaman konuşulan bir konuydu. Nihayetinde güçlü desteklerin bir sonucu olarak sayın bakanımızın yetişmiş olduğu bu topluma hizmet etme aşkının ve bunca yılki birikimlerinin hizmete dönüşeceği bir aralıkta ona bu nasip oldu, Tokat'a nasip oldu. Hepimiz için hayırlı olsun. Sayın bakanımızı çok yeterli, yetenekli ve birikimli görmekteyiz. Bunca zamanki yaptığı çalışmaların hepsini yakından takip ediyoruz. Bizler de eğitimci sıfatlarımızla takipteyiz. Bakan yardımcılığı döneminde Tokat'a, Türkiye'deki tüm illere fark attıracağını düşündüğüm önemli yatırımları ve yaklaşımları olmuştur. Kendilerine başarılar diliyoruz.

TOKAT HALKI DA SEVİÇLİ

Vatandaşlardan Mücahit Duran, "Tokat'ta 19 yıldır bakanımız yoktu. Bizim de en önemli şeylerimizden bir tanesi milli eğitimdir, yani eğitim öğretimle alakalı Mahmut Özer beyin atanması bizi Tokat halkı olarak çok mutlu etti. Gerçekten gururlandık. Tokat eğitimde ileri giden yenilikçi bir ildir. Bir bakanımızın olmasının bizi daha da ileriye götüreceğini düşünüyorum" dedi.

(İHA)

