Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda önemli bir değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı olan Mahmut Özer atandı. Peki Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında?

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

5 Mayıs 1970 senesinde Tokat'ta dünyaya gelen Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 seneleri arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev alan Özer, Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında yapmıştır. 1994-2002 seneleri arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev almıştır.

Daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nda bulunmuştur. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürütmüş olan Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı da olan Özer, daha önce 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla ise Milli Eğitim Bakanı olmuştur.



