Mahmut Özgener AK Parti'den aday olmak istiyor ancak ailesi direniyor iddiası!

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, İzmir için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in adı bir süredir ağırlıklı olarak dile getiriliyordu. Özgener'in adının öne geçtiği, hatta AK Partili milletvekillerince verilen ve aday olan oda başkanlarının seçilememesi durumunda eski görevine geri dönebilmesini öngören yasa önerisinin adaylığını güçlendirdiği kaydediliyor. Özgener'in adaylığı istediği, ancak ailesinin direndiği konuşuluyor.

" İNTERNET ÜZERİNDEN EĞİLİM YOKLAMASI YAPILACAK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyaretinden döndüğünden beri yerel seçimde aday gösterilecek isimler üzerinde yoğun bir mesai yürütüyor. Adaylık başvuruları cuma günü bitecek olan AK Parti'de, pazar günü tüm teşkilatlarda internet üzerinden eğilim yoklaması yapılacak. Parti kulislerinde il ve ilçelerde aday olacak isimlerle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

BÜYÜK DEĞİŞİM



Anketlerde bir süreden beri AK Partili mevcut belediye başkanlarından memnun olunmadığı, değişim istendiği sonucu çıktığı söyleniyordu. Önceki yerel seçimlerden farklı olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimde mevcut 48 belediye başkanının büyük bölümü yeniden aday gösterilmeyecek. 10 kadar belediye başkanıyla yola devam, gerisinde ise yeni isimlerin tercih edilmesi eğilimi yüksek. Devam edecek büyükşehirler arasında arasında Gaziantep, Konya ve Antalya sayılıyor.