Mahmut Tanal: Bugün hayatta olmayabilirdim

Tanal, "CHP'yi terörle ilişkilendirmeye çalışıyorlar dedi.CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, dün kendisiyle randevuları olduğunu söyleyerek TBMM'ye girmek isteyen ve DHKP-C örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen kişilerle ilgili açıklama yaptı. TBMM Dikmen kapısından içeri girmeye çalışan iki kişiden Eylem Yücel adlı kadın içeri alınmazken erkek şahıs Mulla Zincir Mahmut Tanal'ın odasına çıkarak 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmiş, ardından dışarı çıkmıştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'ten çıkış yapan kişinin TBMM'ye giriş yapmasına izin verilmeyen kadın örgüt üyesiyle birlikte tekrar içeriye girmek istediğini ve bir kargaşa çıkarttığını söyleyerek, iki kişinin bu sırada gözaltına alındığını belirtmişti. Müdahale sırasında bir polis memurunun "kesici ve delici" bir aletle yaralandığı bildirilmişti. Söz konusu şahıslarla hayatında daha önce hiç karşılaşmadığını belirten CHP milletvekili Mahmut Tanal, kendisi ve partisinin terör örgütleriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunarak "Asıl hedef bendim" dedi. Tanal, "Kapıma gelen ziyaretçinin alnında terör örgütü mensubu yazmıyor. Burada yetki, GBT (Genel Bilgi Toplama Kaydı) ile sorgulamayı yapması gereken Meclis girişindeki yetkili polisin elindedir. Polislerin GBT sonucunda şahısların bağlantılarını tespit edip beni uyarmaları gerekirken bunu yapmamışlardır. Kaldı ki burada iki kişinin girdiği söyleniyor ancak makamıma kadar kesici ve delici aletle girmesine göz yumulan, yetkili makamlarca izin verilen Mulla Zincir isimli şahıstır" diye konuştu.

Görüşmede ne konuşuldu? Tanal, makamında ilgili şahısla yaptığı görüşme konusunda ise şunları söyledi: "Erkek şahıs gelince bana ilettiği sorun şudur; Fransa'dan geldiğini, yurt dışına çıkış yasağı konduğunu ve yurt dışına çıkamadığını, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sordu. Konuştuğumuz mevzu sadece budur. Başka herhangi bir şey görüşülmedi. Giriş ve bekleme dışında en fazla 5-7,5 dakika sürdü. Ona bir hukukçuya gitmesi gerektiğini söyledim. Kişi de gayet rahat bir şekilde dava açtığını, yurt dışına gidememesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Ben de bir şey yapamayacağımı söyledim. Bu kişi adeta yerinden kalkmak istemiyordu. Danışman arkadaşlarımız sadece randevu isteyenleri, TC kimlik numaraları ve isimleriyle birlikte sisteme bildirir. Yani talepte bulunur. Meclis idaresi, bu talebi onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir. Kadın şahıs, polislerce içeri alınmıyor, erkek şahıs içeri alınıyor. Mulla Zincir isimli şahsın makamıma giriş-çıkışı toplam 15 dakikadır. Oysa kayıtlarda kapı giriş saati 11.09’dur. Kapı çıkış saati 12.30’dur.

Erkek şahıs kalan süre zarfında Meclis’te nereleri dolaştı? Benden sonra kimlerle görüştü? Olayın iç yüzü hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde aydınlatılmalıdır. DHKP/C terör örgütü bağlantılı erkek şüpheli, odama kadar kesici-delici aletle mi geldi? Burada asıl hedef Mahmut Tanal’dı. Hedef seçildiğimi düşünüyorum. Fırsat bulamadılar. Makam odamın içerisi çok kalabalık olmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim. Şahıs benden uzak noktadaki koltuktaydı. Bana yakın koltuklarda avukat arkadaşlar vardı. Şahsın hareketleri tuhafıma gitti. Odama diğer ziyaretçileri, danışmanlarımı almamış olsaydım ve kapıyı kapatmış olsaydım iş bitmişti bence." "Basına beş saat sonra servis edildi" Olayın Salı günü saat 14.50'de gerçekleştiğine, ancak üstünden beş saat geçtikten sonra "basına servis edildiğine" dikkat çeken Tanal, "Burada asıl yaratılmak istenen, sanki menfur olay geceleyin olmuş gibi bir karanlık emelle Mahmut Tanal'ı da bu alana çekerek CHP'yi nasıl terör örgütü ile ilişkilendirebiliriz, nasıl irtibatlandırabiliriz… 5 saat sonraki servisin asıl hedef ve amacı budur" suçlamasında bulundu.