Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bugün TBMM’nin açılışında yaptığı konuşması sırasında protesto eden CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu engelledi.
Konuşmasının son bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan’a bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından tepki geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Tanal yerinden bağırarak Erdoğan’ı protesto ederken Tanal’ın tavrına ilk müdahale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.
ELİYLE DUR İŞARETİ YAPTI
Ön sırada oturan Kılıçdaroğlu arkasına dönerek Tanal’a eliyle dur işareti yaptı.
ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını AK Parti ve MHP milletvekilleri ayakta alkışladı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Genel Kurul’a 15 dakika ara verildi.
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