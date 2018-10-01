HABER

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis'te protesto eden Mahmut Tanal'ı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu engelledi.

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bugün TBMM’nin açılışında yaptığı konuşması sırasında protesto eden CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu engelledi.

Konuşmasının son bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan’a bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından tepki geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Tanal yerinden bağırarak Erdoğan’ı protesto ederken Tanal’ın tavrına ilk müdahale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

ELİYLE DUR İŞARETİ YAPTI

Ön sırada oturan Kılıçdaroğlu arkasına dönerek Tanal’a eliyle dur işareti yaptı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını AK Parti ve MHP milletvekilleri ayakta alkışladı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Genel Kurul’a 15 dakika ara verildi.

PARTNERTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinlerTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?
Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısıMustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis Mahmut Tanal Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Son dakika! Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Son dakika! Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
KILÇDAROĞLU İLE ERDOAĞN AYNI MERKEZDEN YÖNETİLİYOR ,İKİSİDE MİLLETİ KANDIRMAYA ODAKLI SİYASET PEŞİNDELER YILLARDIR. KESİNLİKLE VEKİLLERİ DURDURMAMALI İDİ KILIÇDAROĞLU....BAHÇELİ İYİLİĞİNE ÇOK İYİ DELİRDİMİ KİMSE ÖNÜNE DURAMAZ ASLA. BAKINIZ YAKINDA ERKEN GENEL SEÇİM VAR TÜRKİYEDE. BIRAK BELEDİYELERİ ÜST KADROLARI NEYİ,TÜM TÜRKİYE BAHÇELİNİN OLACAK YAKINDA....İMZA OZAYDİN65
mahmut tanal şu lgbt yürüyüşlerinde en önde yürüyen değilmi
Bu yolculukta elbette sağdan soldan saldıranlar kendi ahlak seviyesini gösterenler olacak .Milli iradeye engel koymak isteyen kendini bilmezler çıkacak Bunlar değilmiydi yılar öncesinde tesettürlü vekili konuşturmayan ama pkk yı TBMM sokanlar ne beklenir gayet normal.
Diğer Haberler
Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?

Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?

Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı

Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı

Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı

Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.