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  4. Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi! Son hali inanılmaz...

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi! Son hali inanılmaz...

22.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Daha önce 'Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum' açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer, şimdilerde verdiği kilolar ile dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer, yeni bir single hazırladı. Albüm çalışmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Gizem Tuncer’in yeni imajı görenleri şaşırttı.

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90 KİLODAN 50'YE DÜŞTÜ

90 kilodan 50’ye düşen Tuncer, yeni görüntüsünden mutlu. ‘Tabu’nun klip çekimi için fazla kilolarından kurtulmak isteyen Gizem, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün 1 saat koştuğunu belirterek ¨Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip bolca spor yaparak son bir ayda 10 kilo verdim¨ diye konuştu.

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29 yaşındaki Gizem Tuncer geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda hakkında merak edilenleri böyle anlatmıştı:

“Konservatuvar mezunuyum, lisede oyunculuk eğitimi de aldım. Babamla sahneye çıkıyordum zaten. Bu gen babamdan geçmiş, hiçbir zaman avukat olmayı hayal etmedim. Bir şekilde sanatla ilgilenecektim.”

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ŞEYDA COŞKUN İLE ÇALIŞTI!

“40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu.”
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'BİR KADIN İÇİN ÇOK İNCİTİCİ'

“Mağazada etek deniyordum. Kapanmadı ve cart diye yırtıldı. Denize giremezsin, şort giyemezsin. Bir kadın için çok incitici. Annemi aradım, "Çok çirkinim, hiç kimsem yok gibi hissediyorum" diye ciğerim sökülene kadar ağladım.”

“Başlarda zordu. Beş lahmacun yiyen kızın önüne dört köfte koyunca doyar mı? İlk hafta açlıktan ağladım. Şeyda'nın (Coşkun) hırsı bana da geçti. Ona şişmanken giydiğim bir gömleği yolladım, üzerine "Artık giyemiyorum" yazarak.”

Ünlülerin çocukları

Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno (14)
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Murat Övüç ve oğlu.

Teoman ve kızı Zeyno

Teoman ve kızı Zeyno
Teoman ve kızı Zeyno

Pınar Aylin - Maya

Pınar Aylin - Maya
Pınar Aylin - Maya
Asuman Dabak ve oğlu Tuğberk Dabak
Asuman Dabak ve oğlu Tuğberk Dabak
Nursel Ergin ve kızı
Nursel Ergin ve kızı
Arzu Yanardağ ve kızı Alara Maya Serter
Ömür Gedik ve kızı Tayga Gedik
Tayga Gedik
Ebru Gündeş ve kızı Alara Zarrab
Selen Görgüzel ve kızı İlknaz
Songül Karlı ve oğlu Efe...
Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin
Tarık Emir Tekin de “Selçuk abi ile muhteşem bir işe imza attık” diye konuştu. Tarık Emir Tekin, kız arkadaşını annesiyle tanıştırdı.
Kerimcan Kamal ile evli olan Doğa Rutkay temmuz ayında anne olmuş ve ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i dünyaya getirmişti. Rutkay çocuklarının fotoğraflarını ilk kez paylaşıp fotoğrafın altına şu notu düştü:
Günaydın! Hava bulutlu ama bizde üç aydır hiç görmediğimiz bir güneş açıyor. Ruhumuzda kırlangıçlar uçuyor. Her yerde pembe mor salkımlar uyandığımız andan itibaren! Bülbüller tepemizde geziyor öte öte... Fena aşık olduk herhalde... Bugün üç ayımız bitti. Şükürle, sağlıkla, sevgiyle, merhametle, temiz vicdanlarla evlat yetiştiriyoruz... Sevginize iyi dileklerinize, sokakta çevirip “ikizler nasıl “ deyişlerinize , en başından beri bizi koruyup kollayan dualarınıza kocaman sevgiyle...
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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ve kızı Esra.
Çağla Kubat ve kızı Selin
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.
Işıl Yücesoy ile kızı Meneviş
Başar oğlu Umut ile.
Oya Başar ve Kızı Zeynep
Seda Sayan ve Oğulcan.
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Sibel Can'ın küçük oğlu Emir
Büyük oğlu Engin Can
Sibel Turnagöl ve oğlu Sadri Alışık
Vahide Perçin ve kızı Alize.
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Mazhar Alanson ve oğlu.
Sibel Turnagöl ve Kerem Alışık'ın oğlu Sadri.
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Altan Gördüm ve kızı Alize
Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dila.
Belkıs Akkale ve oğlu Doğancan
Cem Özer kızı Cemre ve oğlu Osman Nejat
Ceylan ve kızı Melodi
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğlu Ardahan artık delikanlı oldu.
Cihan Ünal'ın kızları Irmak (solda) ve Yağmur.
Cüneyt arkın iki oğlu Murat ve Kaan ile.
Demet Akbağ ve oğlu Ali.
Deniz Uğur büyük oğlu Engin Deniz ile.
Emel Acar ve oğlu Erem Can
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe.
Hakan Peker ve oğlu Burak
Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep, Türkiye'nin en ünlü Instagram kullanıcılarından biri.
Hande Yener ve oğlu Çağıl.
Çetin Tekindor ve oğlu Hira,
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