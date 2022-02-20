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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay sözler! "Parasız adam..."

20.02.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer silikon itirafında bulundu. Ünlü türkücünün kızı "Parasız adam gereksiz adamdır yani" yorumuyla da gündeme bomba gibi düştü. Gizem Tuncer parasız bir adama bakmayacağını söyledi.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay sözler! "Parasız adam..."

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer açıklamalarıyla tepki çekti. Daha önce “Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum” açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer son verdiği röportajda olay sözlere imza attı.

40 kilo verdiğini açıklayarak gündeme gelen Mahmut Tuncer’in kızı Posta'dan Oya Çınar'a açıklamalar yaptı. Tuncer "Çok yönlü biri olduğum için, erkek olsam kendime aşık olurdum kesin" dedi.

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"REZALET BİR ŞEY"

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna ise "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın" yanıtını verdi.

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Gizem Tuncer'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve bazı kullanıcılar tarafından tepki gördü.

SİLİKON İTİRAFI

Gizem Tuncer silikon itirafında da bulundu. Tuncer "Burnumu yaptırdım, silikonlarım da var. İsteyen istediğini yaptırsın ama herkesin aynılaşmasını biraz garip buluyorum. Yoksa güzellik de göreceli tabii" dedi.


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Mahmut Tuncer
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