HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahmutbey Gişeleri taşınacak mı? TÜKODER'in açtığı davada mağdurlar konuştu: Ev-iş arasında her gün ücret ödüyoruz

Mahmutbey Gişeleri taşınacak mı? TÜKODER'in açtığı davada mağdurlar konuştu: Ev-iş arasında her gün ücret ödüyoruz

01.03.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki Mahmutbey gişelerinin taşınması için Tüketiciyi Koruma Derneği’nin (TÜKODER) açtığı davanın duruşması bugün yapıldı. TÜKODER Başkanı Aziz Koçal, 1988 yılında şehir dışında görünen Mahmutbey gişelerinin, günümüzde şehir merkezinde kaldığını belirtirken; duruşmada eve gitmek için gişe ücreti ödeyen mağdurlar dinlendi. Davanın mağdurlarından Aydan Kara "Evime giderken ve dönerken ücret ödüyorum" diye konuştu.

Mahmutbey Gişeleri taşınacak mı? TÜKODER'in açtığı davada mağdurlar konuştu: Ev-iş arasında her gün ücret ödüyoruz

Mahmutbey gişelerinin taşınması talebiyle açılan davada bugün mağdurlar dinlendi. Tüketiciyi Koruma Derneği’nin (TÜKODER) açtığı davanın İstanbul 8.İdare Mahkemesi’nde yapılan duruşmasına, TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal ile evlerinin konumu nedeniyle işlerine giderken gişe ücreti ödemek zorunda kaldığını iddia eden davacılar katıldı. Koçal, yaptığı açıklamada gişelerin 1988 yılında şehir dışında görülen gişelerin artık İstanbul'un içinde kaldığını belirterek; vatandaşların her gün evlerine giderken ücret ödeyerek mağdur olduğunu söyledi.

TÜKODER BAŞKANI KOÇAL: ÇİFTE STANDART OLUYOR

TÜKODER Başkanı Aziz Koçal, yaptığı açıklamada “Avcılar, Halkalı Bahçeşehir, Esenkent, İkitelli ile oradan itibaren yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar ya ücretli geçişe maruz kalıyor ya da trafiğin çok sıkışık olduğu yan yollarda mağdur oluyorlar. Dolayısıyla gişenin bir tarafında yerleşim yerinde oturan vatandaşlar ücret ödemeksizin evlerine gidebiliyor ama, diğer tarafta olanlar ücret ödemek zorunda kalıyor. Oysa ikisi de İstanbul’da şehir merkezinde oturuyor ama çifte standart oluyor" dedi.

b

"ULAŞIM HİZMETİ ŞEHİR MERKEZİNDE ÜCRETLİ OLAMAZ"

Yaşanan durumun hem Anayasa’nın eşiklik ilkesine aynı zamanda 172’nci maddede düzenlenen tüketicilerin korunması ile ilgili hükümlere aykırı olduğunu ifade eden Koçal “Ulaşım hizmetleri şehir merkezlerinde ücretli olamaz. Bu yol artık transit yol olmaktan çıkmıştır. Şehir merkezi içindeki ilçelere hizmet veren bir yol haline gelmiştir. Talebimiz buradan kaldırılması ve vatandaşlarımızın ücretsiz olarak evinden işine, işinden evine gidebilmesi. Bu doğrultuda açtığımız bir dava. Bugün duruşması yapıldı, davayla ilgili görüşlerimizi aktardık. Umut ediyoruz tüketici lehine bir düzenleme olacaktır" diye konuştu.

“EVİME GİDERKEN VE DÖNERKEN BEDEL ÖDÜYORUM"

Davanın mağdurlarından Aydan Kara, 20 yıldır Bahçeşehir’de oturduğunu, işe ya da farklı bir yere gitmek için gişe ücreti ödediğini belirterek “Ben evime giderken ve dönerken bedel ödüyorum. Ama İstanbul’un farklı ilçesindeki bir vatandaş bedel ödemeden gidiyor. Anayasa’nın 172’nci maddesi de tüketiciyi koruyor, eşitlik ilkesi de var. O halde ben neden bir bedel ödüyorum. Ayrıca otoban vasfını da yitirdiğini düşünüyorum. Bahçeşehir’den Mahmutbey gişelere gitmeniz 45 dakika. 10 dakikalık bir yolu 45 dakikada gittiğinizde, benzin, sinir stres de yaşıyorsunuz. Yani gişe paraları dışında da maliyeti var. Artık ne otoban ne mücavir alan olmayan gişelerin kaldırılmasını istiyorum" dedi.

fdf

"TEK BİR YOLUMUZ VAR O DA OTOBAN"

Gişelerin kaldırılması için dava açan vatandaşlardan Taner Göçmen ise, 25 senedir oturduğu Bahçeşehir’den işine gidip geldiğini, gişelere günlük ortalama 15 TL ücret ödediğini belirterek “Tek bir yolumuz var o da otoban. Bugün şehir içinde kalan gişeler tüm çabalarımıza rağmen taşınmadı. Aynı ilçede vatandaşların bir kısmı bedel ödüyor, bir kısmı ödemiyor. Ben Bahçeşehir’den Başakşehir’de kaymakamlıktaki işimi yapabilmek için otoban ücreti ödemek zorundayım. Bu da bizi çok etkiliyor. Yetkililerden daha duyarlı olmalarını eşitlik ilkelerini geçerli kılmalarını istiyorum" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muhasebeciler günü hangi gün?Muhasebeciler günü hangi gün?
Kiev yakınlarında büyük patlama kameralara yansıdı! Balistik füze olduğu iddia edildiKiev yakınlarında büyük patlama kameralara yansıdı! Balistik füze olduğu iddia edildi
Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Zelenskiy aldığı kararı duyurduDünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Zelenskiy aldığı kararı duyurdu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ukrayna’da korkunç semboller!

Son dakika: Ukrayna’da korkunç semboller!

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Yüzlerce kişiye işkence yapmıştı...

Yüzlerce kişiye işkence yapmıştı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.