HABER

Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Mahmutbey Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü park halindeki araca arkadan çarptı.

Mahmutbey Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü park halindeki araca arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Mahmutbey Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nimetullah Yiğit yönetimindeki haritalandırma ölçüm aracı yol ölçümü için emniyet şeridinde durdu. Bu esnada arkadan hızla gelen motosiklet sürücüsü 43 yaşındaki Faruk Has, araca arkadan çarpıp camdan içeriye girdi. Araç içinde bulunan Nimetullah Yiğit ve iki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosiklet sürücüsü Faruk Has çevredekiler tarafından araçtan güvenli bölgeye çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Bu sırada motosikletten benzin dökülmesi korkuya neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motosiklete köpükle müdahale etti. Yaralanan motosiklet sürücüsü Faruk Has’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan Basın Ekspres yolu polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Bu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyorBu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyor
Kafasına sac düşen işçi yaralandıKafasına sac düşen işçi yaralandı
Edirne'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandıEdirne'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.