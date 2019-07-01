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'Mahmut'un otomobili' diye başkasının otomobilini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Züleyha A., sabah saatlerinde ‘Mahmut’ isimli birine ait olduğunu düşündüğü otomobili yaktı.

'Mahmut'un otomobili' diye başkasının otomobilini yaktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Züleyha A., sabah saatlerinde ‘Mahmut’ isimli birine ait olduğunu düşündüğü otomobili yaktı. Otomobilin Cihan Kiş'e ait olduğu ortaya çıkarken, otomobili yakan Züleyha A., "Mahmut çok canımı yakmıştı. Ben de onun otomobilini yakmak istedim" dedi.
Polisi harekete geçiren olay, saat 08.20'de Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde geldi. Sokakta yürürken park halindeki Cihan Kiş'e ait 07 FAC 76 plakalı otomobili, adının 'Mahmut' olduğunu söylediği kişinin aracına benzeten Züleyha A., pet şişeyle benzin alıp aracın yanına geldi. Züleyha A. otomobilin üzerine benzini döküp ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören Cihan Kiş'un annesi Latife Kiş durumu oğluna bildirdi. Kiş ve akrabaları otomobili söndürmeye çalışırken diğer yandan Züleyha A.'yı yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, Züleyha A.'yı gözaltına aldı. Olayda kullanılan içi benzinli pet şişeyle çakmak, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbasına konuldu. Otomobilde, maddi hasar meydana geldi.
Polise olay anını anlatan Latife Kiş, "Züleyha A. bana vururken diğer yandan 'Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım' diye bağırıyordu" dedi. Latife Kiş, ailelerinde bu isimde biri olmadığını söyledi.

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'Mahmut'un otomobili' diye başkasının otomobilini yaktı'Mahmut'un otomobili' diye başkasının otomobilini yaktı'Mahmut'un otomobili' diye başkasının otomobilini yaktı

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