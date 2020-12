Mahmuzlamak nedir? Mahmuz ne demek?

Sosyal medyada, filmlerde, edebi eserlerde ya da günlük hayatta denk gelinen ama eskidiği için anlamı bilinmeyen yüzlerce kelime vardır. Mahmuzlamak da bunlardan biridir. Mahmuzlamak ne demek, mahmuz nedir gibi birçok sorunun cevabına bu yazıda ulaşabileceksiniz.

Kovboy Filmlerinin Olmazsa Olmaz Parçası: Mahmuz

Çoğu kişinin at binmek, şehrin içinde atlarla dolaşmak gibi hayalleri vardır fakat gelişen teknolojilerin atla ulaşımı neredeyse tarihe gömdüğü söylenebilir. Bununla beraber at binmeyle ilgili terimler de unutulmaya yüz tutar. Özellikle kovboy filmlerinde yerden başlayarak şerife doğru genişleyen açıları hepiniz hatırlarsınız. Bu sahnelerde olmazsa olmaz bir parça bulunur. O da; mahmuzdur. Bu parça kovboyun renkli, deri, sivri burunlu çizmelerinin topuğunda yer alan döner bir demirdir. Mahmuz ne demek sorusunun cevabı olarak kaynaklarda topuğu çevreleyen demir bir askının ortasındaki daire şeklindeki parça yer alır. Kovboy adım attıkça dönen ve ses çıkaran bu demir parça hızlanması veya yavaşlaması için belli şiddetlerde atın sağrısına vurulmak amacı ile kullanılır. Oldukça havalı olan bu aksesuarın kullanılma işine ise; mahmuzlamak denir. Sözlüklerdeki asıl anlamı ile mahmuzla dürtme işi olarak ifade edilebilir. Atın bel ve kuyruğu arasındaki dolgun bölüm olan sağrı, botların arkasındaki demir parçayla dürtülür. At, ince demir parçayla uyarıldığında hızlanması ya da yavaşlaması gerektiğini anlar. Günümüzde orantısız kullanılarak hayvana zarar verebileceğinden dolayı kullanımı azalır fakat o heyecanlı kovboy filmlerinde olduğu gibi karizmatik duruşundan dolayı aksesuar olarak kullanımı tercih edilebilir.