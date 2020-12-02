Mahmuzlamak nedir? Mahmuz ne demek?

Sosyal medyada, filmlerde, edebi eserlerde ya da günlük hayatta denk gelinen ama eskidiği için anlamı bilinmeyen yüzlerce kelime vardır. Mahmuzlamak da bunlardan biridir. Mahmuzlamak ne demek, mahmuz nedir gibi birçok sorunun cevabına bu yazıda ulaşabileceksiniz. Kovboy Filmlerinin Olmazsa Olmaz Parçası: Mahmuz Çoğu kişinin at binmek, şehrin içinde atlarla dolaşmak gibi hayalleri vardır fakat gelişen teknolojilerin atla ulaşımı neredeyse tarihe gömdüğü söylenebilir. Bununla beraber at binmeyle ilgili terimler de unutulmaya yüz tutar. Özellikle kovboy filmlerinde yerden başlayarak şerife doğru genişleyen açıları hepiniz hatırlarsınız. Bu sahnelerde olmazsa olmaz bir parça bulunur. O da; mahmuzdur. Bu parça kovboyun renkli, deri, sivri burunlu çizmelerinin topuğunda yer alan döner bir demirdir. Mahmuz ne demek sorusunun cevabı olarak kaynaklarda topuğu çevreleyen demir bir askının ortasındaki daire şeklindeki parça yer alır. Kovboy adım attıkça dönen ve ses çıkaran bu demir parça hızlanması veya yavaşlaması için belli şiddetlerde atın sağrısına vurulmak amacı ile kullanılır. Oldukça havalı olan bu aksesuarın kullanılma işine ise; mahmuzlamak denir. Sözlüklerdeki asıl anlamı ile mahmuzla dürtme işi olarak ifade edilebilir. Atın bel ve kuyruğu arasındaki dolgun bölüm olan sağrı, botların arkasındaki demir parçayla dürtülür. At, ince demir parçayla uyarıldığında hızlanması ya da yavaşlaması gerektiğini anlar. Günümüzde orantısız kullanılarak hayvana zarar verebileceğinden dolayı kullanımı azalır fakat o heyecanlı kovboy filmlerinde olduğu gibi karizmatik duruşundan dolayı aksesuar olarak kullanımı tercih edilebilir.

Donanma Terimi Olarak Mahmuz Ne Anlama Gelir? İnsanlık var olduğundan bu yana belirli bireyler ya da taraflar yaşam ve toprak savaşı verir. Her nesil, atalarının kazandığı toprağı veya deniz sınırlarını korumak için tüm varlıkları ile savaşmayı görev bilir. Turizm, ticaret, üretim gibi ülkenin tüm kaynaklarını etkileyen deniz sınırları da uğruna en fazla mücadele edilen alandır. Bunun için çeşitli yollar ve savaş teknikleri geliştirilir. Mahmuzlama terimi de deniz savaş taktikleri arasında son ve etkili çare olarak yer alır. Mahmuz nedir sorusunun diğer cevabı olarak geçmiş zamanlarda deniz savaşlarının kaderini belirleyen geminin güçlendirilmiş uç bölümü denilebilir. Geminin mahmuz bölümü uzatılarak çeşitli dayanıklı materyaller ile desteklenir. Diğerine göre daha güçlü olan gemi, mahmuz kısmını karşı tarafın gemisine doğrudan vurarak zarar vermeye çalışır. Mahmuzlama tekniği, daha güçsüz olan geminin yaralanarak batması için gerçekleştirilir. Daha fazla zarar verebilmesi için destroyer ve kruvazörlerin mahmuz kısmı ve zırhı oldukça güçlü imal edilir. Savaş tekniği olarak mahmuzlama, bordalama olarak da kaynaklarda yer alabilir. Geçmiş zamanlarda savaş gemileri bordalamadan sağ kurtulabilmek için boydan boya dayanıklı zırhlar ile kaplanırdı.