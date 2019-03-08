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Mahpus kadın ve çocuklar için Afyonkarahisar’dan dünyaya haykırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Suriye’de esir tutulan kadın ve çocuklar için bir araya geldi.8 Mart Dünya Kadın Günü nedeniyle Afyonkarahisar STK Platformu Suriye’de kadınların ve çocukların yaşadığı zulme dikkat çekmek amacıyla PTT önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mahpus kadın ve çocuklar için Afyonkarahisar’dan dünyaya haykırdılar

Afyonkarahisar’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Suriye’de esir tutulan kadın ve çocuklar için bir araya geldi.
8 Mart Dünya Kadın Günü nedeniyle Afyonkarahisar STK Platformu Suriye’de kadınların ve çocukların yaşadığı zulme dikkat çekmek amacıyla PTT önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen açıklamaya; Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek STK Temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Toplanan STK üyeleri adına açıklama yapan Ahmet Ertürk, mahpustaki kadınlar için Suriye dahil olmak üzere 110 ülkede kadın erkek meydanlarda olduklarında söyledi. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ettiklerini belirten Ertürk; “Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir” dedi.
“Kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun”
‘Hemen, şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın’ diyerek konuşmasını sürdüren Ertürk şöyle devam etti;
“Hemen, şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun. Hemen, şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırıyoruz. Suriye Rejiminin hapishanelerindeki cesur ve onurlu kadınlarına sesleniyoruz. “Yeryüzünde vicdanlı bir insan kalmadı mı bize yardım edecek?” diyen kadınlara sesleniyoruz. Sesimizin size ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle kadın-erkek hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz.”
Açıklamanın ardından STK Platformu üyeleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak dağıldı.

Mahpus kadın ve çocuklar için Afyonkarahisar’dan dünyaya haykırdılar

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