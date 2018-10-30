Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Dermatoloji Servisinde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, medakalcide çalışan R.Ç. (26), mahrem bölgelerinde bulunan siğilleri yakmak için hastanenin dermatoloji (cildiye) polikliniğinde bulunan piyasa değeri 5 bin lira olan 'crio trapy' adlı siğil yakma cihazını çaldı.

POLİS KAMERALADAN TESPİT ETTİ

Hastanenin güvenlik görevlileri güvenlik kamerası kayıtlarından şahsı eşkalini tespit etti. Çaldığı cihazı bugün geri getirerek çaktırmadan muayene odasına geri koymak için hastanede dolaşan R.Ç., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından fark edilince olay Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine haber verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye giden hırsızlık polisi, R.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. R.Ç.'nin yanında getirdiği cihaz, hastanede sakladığı yerde ele geçirildi. Suçunu itiraf eden R.Ç., söz konusu cihazı mahrem bölgesindeki siğilleri yakmak için aldığını ve daha sonra da hastaneye geri getirdiğini söyledi. R.Ç., amacının hırsızlık olmadığını iddia etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.





