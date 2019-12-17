‘Mahrem imam’, Burak Oğuz’un üzerine kayıtlı GSM hattını kullanmış

M.Ç. isimli tanığın ifadesine de yer verilen dosyada, söz konusu tanığın, “2004-2006 yılları arasında kendisinin de içerisinde bulunduğu Kemeraltı bölgesindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü grubunun içerisinde Burak Oğuz’un da bulunduğu, Oğuz’un Buca’da ‘sohbet imamlığı’ yaptığı, kendisinin de içerisinde bulunduğu grup ile Yamanlar Kolejine giderek sohbetler yaptıkları ve sohbete düzenli olarak katılan örgüt mensuplarını teşvik etmek amacı ile örgüt lideri Fetullah Gülen’in odasının kendilerine gösterildiği” ifadeleri yer aldı.

Oğuz’un ABD’de bulunan bazı şirketlerin muhasebe işlerini de takip ettiği yönündeki tanık ifadelerinin de yer aldığı dosyada, mahrem imamlar ile irtibatı ve yaptığı görüşmelere de yer verildi. Bilgi Teknolojileri Kurumundan temin edildiği ifade edilen HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemede, İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı olan ve yapılan incelemeler neticesinde kendisi tarafından kullanıldığı değerlendirilen GSM hattı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması’ içerisinde genel müdür pozisyonunda faaliyet gösteren Faruk kod adlı F.D. ile 15 Kasım 2008 ve 17 Eylül 2011 tarihleri arasında 5 kez, örgütün ‘Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması’ içerisinde faaliyet gösteren Metin ve Fevzi kod adlı H.Ç. ile 10 Aralık 2012 ve 24 Mart 2014 tarihleri arasında 10 kez, örgütün ‘Mülki İdari Amirleri Yapılanması’ içerisinde faaliyet gösteren M.A. ile 23 Temmuz 2011 tarihinde 1 kez, örgütün ‘Emniyet Mahrem İmam Yapılanması’ içerisinde faaliyet gösteren Orhan kod adlı O.M. isimli şahıs ile 22 Mayıs 2007 06 Ocak 2015 tarihleri arasında 5 kez irtibatının bulunduğu ifade edildi.