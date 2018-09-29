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Mahrem imam: İrtibat için kullandığımız telefon, hattıyla birlikte imha edilirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında gözaltına alınıp, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan GATA’daki subaylardan sorumlu mahrem imam Metin B., öğrencilerle irtibatların çok gizli yürütüldüğünü belirterek, "İrtibat için kullandığımız telefon, hattıyla birlikte daha sonra imha edilirdi" dedi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında gözaltına alınıp, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan GATA’daki subaylardan sorumlu mahrem imam Metin B., öğrencilerle irtibatların çok gizli yürütüldüğünü belirterek, "İrtibat için kullandığımız telefon, hattıyla birlikte daha sonra imha edilirdi" dedi.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ocak ayında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Metin B., GATA yapılanmasıyla ilgili itiraflarda bulundu. Metin B., yapılanmanın gizlilik içerisinde yürütüldüğünü belirterek, "Acil durumlarda toplantıları iptal etmek ya da başka konuları aktarmak için öğrencilerin cep telefon numaralarını küçük kağıtlara kodlu olarak kaydederdim. Cep telefonlarını son iki rakamlarını 99'a tamamlayacak şekilde kodlayıp, kağıda kaydederdim. Aramam gerektiğinde kendi cep telefonumdan asla aramazdım. Çünkü bu şekilde irtibat kurmak yasaktı. Bu durumu kısmen akademide görev yaparken de biliyordum. Tedbir olarak uyguluyorduk. Bana bağlı öğrencileri aramam gerektiğinde, olabildiğince evime uzak büfelerden kontörlü telefonlardan arıyordum. Sadece bir kişiyi arardım. Birkaç kişiyi arayacağım zaman farklı büfeleri gezerdim. Bu da uyulması gereken bir tedbirdi" dedi.
'GELİRKEN ARABAYI UZAĞA PARK ETMELERİ GEREKİYORDU'
İfadesinde, aynı büfeden art arda askerlerin aranmış olmasının, o büfeden arayan öğretmenin tedbire uymadığı anlamına geldiğini söyleyen Metin B., şunları söyledi:
"Neticede hangi tedbirleri alacağımız bize öğretilirdi. Toplantıya gelirken öğrencilerin arabayı mümkün olduğunca uzağa park etmesi gerekiyordu. Normalde cep telefonu da getirmemeleri gerekiyordu. Fakat benim öğrencilerim çoğunlukla doktor olduğu için, 'acil hastaları olur' diye getirenler tek tük çıkıyordu. Sorumlular kendi aralarında cep telefonu irtibatını başkası adına kayıtlı telefon hatlarıyla sağlarlardı. Bu telefon hatları ve mümkünse kullanıldığı cihaz ya imha edilirdi, ya da sadece cihaz ikinci el olarak satılırdı. Ancak satma işine çok sıcak bakılmazdı. Genelde ucuz telefonlar imha edilirdi."
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için tutuksuz yargılanan Metin B.'nin, ifadesinde ilişkide olduğu subayların isimlerini verdiği belirtildi.

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