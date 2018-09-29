Mahrem imam: İrtibat için kullandığımız telefon, hattıyla birlikte imha edilirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında gözaltına alınıp, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan GATA’daki subaylardan sorumlu mahrem imam Metin B., öğrencilerle irtibatların çok gizli yürütüldüğünü belirterek, "İrtibat için kullandığımız telefon, hattıyla birlikte daha sonra imha edilirdi" dedi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ocak ayında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Metin B., GATA yapılanmasıyla ilgili itiraflarda bulundu. Metin B., yapılanmanın gizlilik içerisinde yürütüldüğünü belirterek, "Acil durumlarda toplantıları iptal etmek ya da başka konuları aktarmak için öğrencilerin cep telefon numaralarını küçük kağıtlara kodlu olarak kaydederdim. Cep telefonlarını son iki rakamlarını 99'a tamamlayacak şekilde kodlayıp, kağıda kaydederdim. Aramam gerektiğinde kendi cep telefonumdan asla aramazdım. Çünkü bu şekilde irtibat kurmak yasaktı. Bu durumu kısmen akademide görev yaparken de biliyordum. Tedbir olarak uyguluyorduk. Bana bağlı öğrencileri aramam gerektiğinde, olabildiğince evime uzak büfelerden kontörlü telefonlardan arıyordum. Sadece bir kişiyi arardım. Birkaç kişiyi arayacağım zaman farklı büfeleri gezerdim. Bu da uyulması gereken bir tedbirdi" dedi.