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Mahrem imamlar altını ıslatan öğrenciyi hipnozla tedavi ettirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma devam ederken, örgütün TSK'ya yönelik faaliyetleri ortaya çıktı.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma devam ederken, örgütün TSK'ya yönelik faaliyetleri ortaya çıktı. TSK'dan şantaj ve tehdit için bilgi sağlamak amacıyla örgütün, askeri liselere öğrenci yerleştirdiği belirlendi. Seçilen öğrencilerin askeri okullara girmelerine engel olacak herhangi bir durum olduğunda, mahrem imamların, patates mührü kullanarak sahte kimlik oluşturup sınava başka birini sokma ya da hipnoz gibi birbirinden farklı yöntemler kullandığı ortaya çıktı.
FETÖ/PDY soruşturması devam ederken, örgütünün mahrem imam yapılanmasının çözülmesi üzerine TSK'ya yönelik hedefleri ve faaliyetleri de ortaya çıkıyor. Soruşturma dosyalarında yer alan bilgilere göre, örgütün askeri liselere öğrenci yerleştirip, bu şekilde tehdit, şantaj ve bunu gibi birçok amaçla bilgiler topladığı belirlendi. Dosyada ayrıca, mahrem imamların, TSK'ya sızması için askeri liselere hazırladığı öğrencilere, 15 günde bir tam gün zaman ayırdığı ve bunun da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in emri olduğu için mutlaka uygulandığı yer aldı.
Ayrıca öğrencilerin askeri okullara girmelerine engel olacak herhangi bir hastalığı olması durumunda mahrem imamların birbirinden farklı yöntemlerle bu sorunların üstünü kapattığı ortaya çıktı. Dosyada yer alan ifadeye göre, öğrencilerden askeri lise adayı olan S.'nin altına kaçırma problemi olduğu ve bunu aşabilmesi için hipnozla tedavi ettirildiği ve böylece S.'nin askeri liseye girebildiği ortaya çıktı.
FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRİP PATATES MÜHRÜ İLE KUZENİNİ SOKTU
Bir başka ifadeye göre, Kuleli Askeri Lisesi yazılı sınavını geçen M.A., düz taban ve bel açıklığı gibi sağlık problemleri nedeniyle okula giriş hakkını kaybettiği ve bunun üzerine itiraz edip sahte rapor aldığı ardından fotoğrafını değiştirerek patates mührü yapıp kuzenini sağlık kuruluna sokulduğu, böylece askeri liseye girdiği belirlendi.
GENERALLERİN GAYRİMENKULLARINI TESPİT ETTİLER
İfadelerde ayrıca örgütün TSK'daki generallerle ilgili özel bilgiler topladığı da yer aldı. Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olduğu 2006- 2008 yılları arasında, örgütün avukat yapılanması içinde görev yapan, Kuleli Askeri Lisesi imamlarından Mustafa Çuhacı’nın generallerin mal varlıkları ve gayrimenkullerinin tespit edilmesi için çalıştığı belirlendi.
'O İŞİ BIRAKIN BU İŞİ YAPIN, BU DAHA ÖNEMLİ'
Öte yandan, örgütün askeri liselere sızmak için acele ettiği ve toplantılarda 'kaybedecek zamanımız yok' mesajı verildiği kaydedildi. FETÖ elebaşı Gülen'in özellikle TSK'ya sızmaya çalışan imamların katıldığı toplantılara mesaj göndererek "Bir vasıtanız var ve cennete adam taşıyorsunuz, muvakkaten o işi bırakın bu işi yapın, bu daha önemlidir" dediği de tespit edildi.

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