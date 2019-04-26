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Mahsun Kırmızgül'ün annesinin evinden soyguna hapis cezası (ARŞİV)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:44 | Son Güncelleme

ETİLER'de Mahsun Kırmızıgül'ün 94 yaşındaki annesi Faike Arık'ın evinde çalışan ve Arık'ın yaklaşık 2 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yargılanan Türkmenistanlı Muyassar Matkurbanova, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-ETİLER'de Mahsun Kırmızıgül'ün 94 yaşındaki annesi Faike Arık'ın evinde çalışan ve Arık'ın yaklaşık 2 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yargılanan Türkmenistanlı Muyassar Matkurbanova, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Matkurbanova'ya yardım ettikleri iddia edilen Sherzad Hudaybergenov ve Zhavlonbek Hudaybergenov'a ise 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

İstanbul 9.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Muyassar Matkurbanova, Sherzad Hudaybergenov ve Zhavlonbek Hudaybergenov getirildi.

Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme, Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık'ın yardımcı olmak amacıyla evinde çalışan 34 yaşındaki Muyassar Matkurbanova'yı "Hırsızlık" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Matkurbanova'ya yardım ettikleri öne sürülen Sherzad Hudaybergenov ile Zhavlonbek Hudaybergenov'ya ise 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

İDDİANAME

Beşiktaş Akatlar'da tek başına yaşıyan bakıma muhtaç Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık'a yakınları, geçtiğimiz 28 Ekim'de Türkmenistan uyruklu Muyassar Matkurbanova, hasta bakıcı olarak işe aldı. Bir hafta sonra 2 milyon TL değerindeki altın ve parayı alan bakıcının sevgilisi Sherzad Hudaybergenov'in evine götürdüğü, sonra ülkeden ayrılmak için kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'na arkadaşları Zhavlonbek Hudaybergenov ile birlikte giden Muyasser ile sevgilisi Sherzad Hudaybergenov, yakalanma ihtimali üzerine ticari taksi ile Ankara'ya gitti. Ankara'da polis tarafından yakalanan 3 şüpheli İstanbul'da çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yakalandıklarında para ve altın ile ziynet eşyalarının bir kısmı üzerlerinde çıkan şüphelilerden Muyasser Matkurbanova, poşeti kendisine Faike Arık'ın akrabasının verdiğini ileri sürdü.

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