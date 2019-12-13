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Mahsun Kırmızıgül'den yeni albüm müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:10 | Son Güncelleme

Mucize 2: Aşk filmiyle beyaz perdeye dönen Mahsun Kırmızıgül, Gel Konuşalım'ın canlı yayın konuğu oldu.

Filmle ilgili birçok detayı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, filmi izleyen birçok anne babanın gözyaşlarına hakim olamadığını bizzat şahit olduklarını söyledi. Anne babalara seslenen Kırmızıgül, 'Kız çocuklarınızı koruyun' dedi.

YENİ ALBÜM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Müziği çok özlediğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül, albüm için çalışmalara başladığını ifade etti. Kırmızıgül, 14 yıl sonra film için şarkı seslendirdiğini açıkladı. Çok zor şartlarda bu filmi yaptığını söyleyen Mahsun Kırmızıgül, önümüzdeki yıllarda bu bütçelerle böyle filmler yapılamayacağına dikkat çekti ve dijital platformlara kaymaların başlayacağını söyledi.

'3-5 DELİ KENDİ İMKANLARIMIZLA FİLM YAPIYORUZ'

Yapılan harcamalarla gelirler arasında büyük farklar olduğunu söyledi. Mısır krizinin atlatılabildiğini düşünmüyorum diyen Kırmızıgül, 3-5 deli kendi imkanlarımızla film yapıyoruz ve hayatlarımızı riske atıyoruz dedi.

Kırmızıgül, "Çocukluğumdan itibaren çalıştım, su sattım, çiğ köfte sattım ve ürettim" dedi. Filmin hikayesiyle ilgili duygulandıran detayları paylaşan Kırmızıgül, "Tedaviyi reddeden 5 yaşında bir çocuk filmimizi izleyince tedavi olmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vatanını terkeden adam albüm yapacakmış amerikalılar dinlesin kro yu...parası bitti albüm yapsın film çeksin biz TÜRKLER dostu düşmanı iyi ayırırız
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