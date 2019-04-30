Mahsun Kırmızıgül: Lavin'im 3 yaşına giriyor

Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay 2016 yılının şubat ayında dünya evine girmişti. Çiftin Lavin adında bir de kızları oldu. Kırmızıgül kızı Lavin'in 3'ncü yaş gününü Instagram hesabı üzerinden paylaştığı mesajla kutladı.

İşte Kırmızıgül'ün o notu:

Yeryüzünde aşka dair söylenmedik söz kaldı mı? Belki kalmadı. Ama ben size bir baba ve kızının aşk hikayesini anlatabilirim. Ama kelimeler bu büyülü aşkı anlatmaya yetmez. Kızım Lavin’in her gözüne baktığımda burnumun direğinin sızladığını, boğazımın düğümlendiğini hissettikçe aramızdaki sevginin ne denli büyük olduğunu daha iyi anladım. Ben ne böyle bir aşk, ne de böylesine etkili bir sevda yaşamadım. Sevgi, insanın içini ısıtan sıcacık bir duygudur. Aşk ve sevgi insanı hayata bağlar. Yaşamak için nasıl yemek, su, nefes gerekliyse sevgi ve aşk da bir o kadar gereklidir. Sevgili eşim ve canım kızım iyi ki hayatımda varsınız. Son 3 yılda yaşadığım bir çok olumsuz olayda bir nefese, bir sese sarıldım. Kuvvetsiz düştüğümde; onun bana sarılmasıyla, baba deyişiyle dim dik ayakta kaldım. Tüm olan bitenin arasında beni hayata bağlayan kızım oldu. Onun yanındayken dünyanın tüm kötülerini, içi pislikle dolu insanlarını, sahtekarlarını, yalancılarını, namertlerini unuttum. Bugün Lavin’im 3. yaşına giriyor. Şu an uzaklarda olsam da onu ve eşimi kalbimin en güzel yerinde taşıyorum… Doğum günün kutlu olsun canım Lavin'im.

