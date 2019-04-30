MAGAZİN

Mahsun Kırmızıgül: Lavin'im 3 yaşına giriyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

Yapımcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül kızı Lavin'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir notla kutladı.

Mahsun Kırmızıgül: Lavin'im 3 yaşına giriyor

Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay 2016 yılının şubat ayında dünya evine girmişti. Çiftin Lavin adında bir de kızları oldu. Kırmızıgül kızı Lavin'in 3'ncü yaş gününü Instagram hesabı üzerinden paylaştığı mesajla kutladı.

İşte Kırmızıgül'ün o notu:

Yeryüzünde aşka dair söylenmedik söz kaldı mı? Belki kalmadı. Ama ben size bir baba ve kızının aşk hikayesini anlatabilirim. Ama kelimeler bu büyülü aşkı anlatmaya yetmez. Kızım Lavin’in her gözüne baktığımda burnumun direğinin sızladığını, boğazımın düğümlendiğini hissettikçe aramızdaki sevginin ne denli büyük olduğunu daha iyi anladım. Ben ne böyle bir aşk, ne de böylesine etkili bir sevda yaşamadım. Sevgi, insanın içini ısıtan sıcacık bir duygudur. Aşk ve sevgi insanı hayata bağlar. Yaşamak için nasıl yemek, su, nefes gerekliyse sevgi ve aşk da bir o kadar gereklidir. Sevgili eşim ve canım kızım iyi ki hayatımda varsınız. Son 3 yılda yaşadığım bir çok olumsuz olayda bir nefese, bir sese sarıldım. Kuvvetsiz düştüğümde; onun bana sarılmasıyla, baba deyişiyle dim dik ayakta kaldım. Tüm olan bitenin arasında beni hayata bağlayan kızım oldu. Onun yanındayken dünyanın tüm kötülerini, içi pislikle dolu insanlarını, sahtekarlarını, yalancılarını, namertlerini unuttum. Bugün Lavin’im 3. yaşına giriyor. Şu an uzaklarda olsam da onu ve eşimi kalbimin en güzel yerinde taşıyorum… Doğum günün kutlu olsun canım Lavin'im.

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
Brezilyalı model köpeklerini kurtarmak isterken hayatını kaybettiBrezilyalı model köpeklerini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
İcradan satılık olan villanın değeri belli oldu!İcradan satılık olan villanın değeri belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mahsun kırmızıgül lavin

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Damat adayından itiraf geldi...

Damat adayından itiraf geldi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nihat Doğan'a hapis ve para cezası

Nihat Doğan'a hapis ve para cezası

Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler! 'Bir zamanların tostçu Çağla'sı...'

Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler! 'Bir zamanların tostçu Çağla'sı...'

Melis Buse Betkayan'ın estetikli hali şaşırttı

Kısmetse Olur Melis'in estetikli hali şaşkına çevirdi

Brezilyalı model köpeklerini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Brezilyalı model köpeklerini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Yavuz Bingöl'e ait o villanın değeri 3 milyon 50 bin olarak belirlendi

İcradan satılık olan villanın değeri belli oldu!

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık bugün evleniyor! Karakoldan nikah masasına

Evleniyor! Karakoldan nikah masasına

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.